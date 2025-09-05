Как гольф помогает в реабилитации украинских военных

Реклама

В то же время это событие напомнило всему миру: для украинских защитников гольф — это не развлечение, а реальный и действенный инструмент восстановления и социальной адаптации.

Гольф как восстановление для военных

В Украине гольф быстро превратился в важное направление реабилитации военных, ведь игра объединяет физические упражнения, психологическую разгрузку и социализацию. Спокойная атмосфера, свежий воздух и поддержка побратимов помогают восстанавливать силы и преодолевать стресс.

Сегодня во всех гольф-клубах Украины действуют специальные программы для военных с регулярными занятиями: проект Superhumans во Львовской области, адаптивный спортивный клуб «Объединенные гольфом» в Киеве и области, клуб «Свободные воины» в Одессе. Особый случай — в Харькове, где гольф-реабилитация проходит прямо в военном госпитале: защитники учатся делать первые шаги после травм, а затем смогут играть на поле в Харькове.

По статистике, с 2023 года во Львове программу гольф-восстановления прошли уже более 400 человек, в Одессе 6 ветеранов занимаются регулярно и профессионально, а в Харькове с июня 2025 года более 100 пациентов приняли участие в гольф-реабилитации.

В Киеве и области работает адаптивный спортивный клуб «Объединенные гольфом», который является не только местом тренировок, но и ветеранским сообществом. Здесь дважды в неделю проводят регулярные занятия, организуют турниры и помогают ветеранам интегрироваться в мирную жизнь.

«Мы поддерживаем наших ветеранов и вне поля: помогаем с трудоустройством, отмечаем важные даты и создаем безопасное пространство для единения. Именно поэтому к нам постоянно присоединяются новые участники», — отмечает основательница клуба «Объединенные гольфом» Наталья Терещук.

Всего с 2023 года в рамках этой инициативы, которая является частью Всеукраинской федерации гольфа, более 800 военных попробовали гольф как метод реабилитации, а 45 из них остались в спорте на постоянной основе.

В этом году Всеукраинская федерация гольфа совместно с Министерством по делам ветеранов учредила первые национальные соревнования «Гольф Героев», которые будут проходить ежегодно ко Дню защитников и защитниц Украины. Их цель — отбор лучших спортсменов и формирование сборной Украины для международных турниров. В 2024 году украинская сборная спортсменов с инвалидностью впервые участвовала в международном чемпионате по гольфу и сразу показала достойные результаты.

«Мы шаг за шагом создаем систему, в которой гольф становится доступным — от первого знакомства с игрой до возможности выступать на международных турнирах и даже строить профессиональную карьеру тренера. Наша главная задача — чтобы каждый мог открыть для себя гольф как путь восстановления и достичь максимального уровня физической, психологической и социальной реабилитации», — говорит президент Всеукраинской федерации гольфа Виталий Хомутынник.

Украинский гольф берет лучшее из мирового опыта

Федерация сделала ставку на развитие инклюзивного гольфа еще в 2020 году и утвердила отдельную долгосрочную программу, которую поддержали международные партнеры. Война лишь ускорила намеченные планы. В результате в 2025 году Украина получила первого тренера с инвалидностью по слуху Тимофея Цуркана, члена дефлимпийской сборной и игрока харьковского клуба. В следующем году ожидается выпуск еще четырех тренеров.

«Благодаря этой работе у нас уже есть готовые специалисты для работы с людьми с инвалидностью. Мы продолжаем работать над тем, чтобы наши защитники могли не только восстанавливаться с помощью гольфа, но и в будущем выбрать этот спорт своей профессией, помогая другим», — добавляет член правления федерации, руководитель направления инклюзивного гольфа Ольга Блохина.

С экипировкой, одеждой и аксессуарами часто помогают международные партнеры и благотворительные инициативы, проводимые на известных мировых турнирах. Только в этом году совместно с DP World Tour и гольфистами из Великобритании удалось собрать сотни клюшек, тысячи аксессуаров и новую спортивную одежду для украинских военных и ветеранов, занимающихся гольфом.

«Мы серьезно начали развивать инклюзивный гольф еще 5 лет назад. Понятно, что с началом полномасштабной войны фокус сместился, но у нас уже была подготовленная база для реабилитации, и мы были готовы оказывать профессиональную помощь в реабилитации», — отмечает президент Всеукраинской федерации гольфа Виталий Хомутынник.

Напомним, Всеукраинская федерация гольфа существует с 1997 года и является членом International Golf Federation, European Golf Association, European Disabled Golf Association, а также сотрудничает с организацией R&A. Виталий Хомутынник является президентом Всеукраинской федерации гольфа в 2019 году.