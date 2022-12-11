"Как говорят, в добрый путь": в Мелитополе ВСУ задвохсотили около двухсот оккупантов на их базах (видео)

В Мелитополе ночью было громко – взрывались базы оккупантов.

Во временно оккупированном Мелитополе ночью раздались взрывы. В результате к прародителям выдвинули около двухсот оккупантов.

Об этом сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, после вечерних ударов по базам оккупантов в Мелитополе много 200-х и 300-х.

"Местные жители сообщают:

По предварительным подсчетам поджарилось около 200 оккупантов.

Раненых орков везут сразу в больницы Крыма, ведь у мелитопольских уже не хватает мест.

Скорые едут из разных частей Мелитополя – не только с восточной, где горит, но и с южной стороны.

Не всем оркам дорога в больницы. Некоторые «скорые» заворачивают в морг. Как говорится, в добрый путь", — написал Федоров.

Напомним, что советник Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что в Мелитополе несколько дней подряд "взлетают в воздух запасы" российских оккупантов.

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