"Как говорят, в добрый путь": в Мелитополе ВСУ задвохсотили около двухсот оккупантов на их базах (видео)

В Мелитополе ночью было громко – взрывались базы оккупантов.
Во временно оккупированном Мелитополе ночью раздались взрывы. В результате к прародителям выдвинули около двухсот оккупантов.
Об этом сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров.
По его словам, после вечерних ударов по базам оккупантов в Мелитополе много 200-х и 300-х.
"Местные жители сообщают:
- По предварительным подсчетам поджарилось около 200 оккупантов.
- Раненых орков везут сразу в больницы Крыма, ведь у мелитопольских уже не хватает мест.
- Скорые едут из разных частей Мелитополя – не только с восточной, где горит, но и с южной стороны.
- Не всем оркам дорога в больницы. Некоторые «скорые» заворачивают в морг. Как говорится, в добрый путь", — написал Федоров.
Напомним, что советник Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что в Мелитополе несколько дней подряд "взлетают в воздух запасы" российских оккупантов.
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