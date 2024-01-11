Как Гринкевичи выиграли 23 тендера: советница заместителя Умерова назвала ключевые факторы, которые этому поспособствовали

Все создавалось не в системе Prozorro, а в прямых договорах.

Министерство обороны Украины, в пределах постановления №169 Кабинета Министров Украины, осуществляло закупки без применения конкурентной процедуры. Так стали возможны 23 тендера компаний скандального бизнесмена Игоря Гринкевича на поставку Минобороны одежды более чем на 1,5 млрд гривен.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сказала волонтер, советница заместителя Министра обороны, членки Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, председатель ОО "Мечта детей Украины" Дана Яровая.

"Это происходило из-за того, что Министерство обороны Украины, в рамках постановления № 169 Кабинета Министров Украины, осуществляло закупки без применения конкурентной процедуры. То есть все создавалось не в системе "Прозорро", а в прямых договорах", — пояснила Яровая.

Она назвала "ключевые вещи", которые дали возможность Минобороны действовать соответствующим способом, в частности закупать импорт, хотя легкая промышленность Украины способна обеспечить ВСУ в полном объеме.

Прежде всего, финансирование происходило по 100% предоплате.

"Кому предложить тот или иной договор, зависело от одного человека, от начальника Департамента государственных закупок и, вероятно, от профильного Заместителя Министра обороны, который сейчас находится в СИЗО", — добавила она.

Советник заместителя Умерова рассказала, на основании чего открыты уголовные производства.

"Мы вывели из закупки на "Прозорро" кокурентной среды. У нас был коллегиальный орган из 14 человек, принимавших решения по победителям. За последние 8 месяцев моей работы в коллегиальном органе по вопросам тылового обеспечения, у нас ни разу не было авансирования. Все средства уплачивались по факту поставки товара на склады", — отметила она.

Будет ли расторгнут последний договор

Со стороны Минобороны находились заявления о том, что все компании, связанные с Гринкевичем. Но позже появилась информация об одном действующем договоре.

Яровая объяснила, что компания выдала на тендер 2024 проверенные документы.

"Компания осуществляла питание в Минобороны. Это аффилированное к Гринкевичу юридическое лицо, но компания выдала на тендер первого квартала 2024 года правильные документы. При цене ожидания стоимости Минобороны 136 грн., у них была цена 112 грн. Компания была признана победителем", — отметила она. .

История меняется по часам. Еще вчера вечером не было юридических оснований расторгнуть договор. Но вечером арестовали счета этой компании, а сегодня арестовали имущество, добавила она.

"Сегодня утром (11 января – ред.) я связывалась со службой тыла и логистики. Сказали, что контракт выполняется в полном объеме. Вчера Минобороны направило официальный запрос в ДБР относительно того, что счета и активы арестованы и сегодня во время совещания приняты решение о расторжении договора. Ожидаем ответы ДБР", — пояснила Яровая.

Напомним, Игоря Гринкевича и членов его семьи подозревают в причастности к хищению более миллиарда гривен, которые должны были идти на нужды ВСУ.

Ранее стало известно, что Министерство обороны решило полностью прекратить сотрудничество с компаниями, связанными со скандальной семьей Гринкевичей.

ТСН.ua собрал все, что известно о коррупционном скандале вокруг Игоря Гринкевича и его семьи.

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