Как хранить фасоль, чтобы в ней не завелись жучки: пять советов

После уборки нового урожая фасоли сразу возникает вопрос как ее хранить, чтобы в ней не завелись жучки. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Если вы не знаете как хранить фасоль, чтобы не завелись жучки, тогда эти советы будут для вас очень полезны. Ведь так приятно зимой отведать ароматный борщ со вкусной фасолью из своего огорода.

Вот такие проверенные советы следует принять во внимание: