Как хранить фасоль, чтобы в ней не завелись жучки: пять советов

После уборки нового урожая фасоли сразу возникает вопрос как ее хранить, чтобы в ней не завелись жучки. Читайте об этом в материале ТСН.ua.
Если вы не знаете как хранить фасоль, чтобы не завелись жучки, тогда эти советы будут для вас очень полезны. Ведь так приятно зимой отведать ароматный борщ со вкусной фасолью из своего огорода.
Вот такие проверенные советы следует принять во внимание:
- Морозильная камера – если вы не знаете, как хранить фасоль на зиму, лучшего места не найти. Можно замораживать не только сухую фасоль, но и молодую.
- Стеклянная банка – чтобы в фасоли не завелись жучки, которые могут повредить весь урожай да еще перебраться в другие продукты, банку нужно обязательно плотно закрыть крышкой. Добавьте внутрь одну головку чеснока, которую нужно разделить на отдельные зубчики. Чеснок не повлияет на вкус фасоли, зато отлично отпугает вредителей.
- Пластиковая бутылка – таким образом можно хранить только идеально высушенную фасоль. Не забудьте на дно бутылки положить 1 головку чеснока и 1 лавровый лист. Очень важно, чтобы фасоль не была влажной, иначе она быстро заплесневеет.
- Чердак или подвал – если вы выбрали такой способ хранения фасоли, лучше оставить ее в стеблях. Чтобы грызуны не захотели полакомиться вашим урожаем, стебли фасоли нужно переложить высушенным укропом. Его запах отпугивает любых вредителей.
- Прогреть в духовке – как хранить фасоль, чтобы не было жучков? Все очень просто – перед этим прогрейте ее в духовке. Высокая температура поможет избавиться от возможных жучков еще на стадии личинок. Затем фасоль нужно охладить, пересыпать в банки или лотки и поставить в холодильник или на полочку в шкафу.