Как хранить картофель в квартире или погребе, чтобы он не пророс и не испортился

Садово-огородный сезон подходит к концу. Многие украинцы уже выкопали картофель, некоторые как раз выкапывают. Важен вопрос, как теперь сохранить картофель до весны, где это лучше сделать - в квартире, погребе, на балконе.

Прежде всего выкопанный картофель нужно ссыпать под навес и просушить несколько дней. Нужно это для того, чтобы картофель хорошо подсох, небольшие травмированные участки затянулись, кожица окрепла, а больные клубни, подгнивающие, можно было легко выбрать. Затем нужно перебрать картофель на большой, его используют в пищу в первую очередь, средний и мелкий.

Как хранить картофель в подвале

Лучше всего хранить картофель в подвале или погребе. Подвал лучше всего подходит для хранения картофеля потому что прохладное и темное помещение препятствует выработке соланина – вещества, которое является токсичным для человека. В большом количестве соланин содержится в зеленом картофеле, поэтому обязательно, чтобы картофель не позеленел, нужно соблюдать световой и тепловой режимы.

Прежде чем засыпать картофель в хранилище, лучше провести дезинфекцию самого хранилища и контейнеров 3% раствором медного купороса, просушить погреб, проверить вентиляцию, побелить хранилище. Оптимальная температура в подвале или погребе для картофеля – 2-3 градуса с влажностью около 80%. Если температура будет ниже 2 градусов, картофель подмерзнет и станет сладким, а если температура поднимется выше 3 градусов, картофель начнет прорастать.

В чем лучше хранить картофель

Хранить картофель лучше в деревянных ящиках или закромах, пропускающих воздух. Ящики лучше поставить на маленькую подставку. При хранении картофеля в закромах засыпайте его не выше, чем на 1,5 метра. А чтобы картофель не прорастал, рекомендуется положить в ящик несколько яблок.

После того, как картофель будет заложен в закромах, накройте его мешковиной или старым одеялом, чтобы спасти на случай морозов верхний слой картофеля от промерзания. В течение периода хранения картофель нужно несколько раз перебрать и удалить подгнившие и подмерзшие клубни. Таким образом, картофель можно хранить в течение 8-10 месяцев.

Как хранить картошку в квартире, на балконе

Если вы живете в квартире и нет подвала, можно хранить картофель на балконе. Для хранения подойдет крепкий герметичный ящик. Ящик, например, можно изготовить из вагонки или толстой фанеры. Покрасьте ящик для повышения влагостойкости. Чтобы ящик исправно выполнял свои функции, сделайте в нем второе дно и двойную крышку. Пустоты заполните пенопластом, утеплителем или опилками.

Если балкона нет, то хранить картофель зимой можно и в квартире в любом темном месте. Однако срок хранения в этом случае будет составлять всего один месяц, после чего картофель начнет увядать или расти.

Можно ли хранить картофель в холодильнике

Некоторое время можно хранить картофель и в нижнем отделе холодильной камеры, предназначенной для хранения овощей. При этом лучше держать клубни в бумажных пакетах, в полиэтиленовых пакетах картофель начинает гнить. Но следует учитывать, что при длительном хранении на холоде у картофеля из крахмала образуется сахар и клубни становятся сладкими.

Можно ли хранить картофель с другими овощами, советы, как продлить срок хранения картофеля

Идеально картофель хранится со свеклой, она отлично впитывает лишнюю влагу, предохраняя тем самым от загнивания картофеля картофеля.

Картофель можно переложить свежими листьями рябины, сосновыми или еловыми ветвями. Эти растения выделяют фитонциды, дольше сохраняющие растение.

Половина яблока, положенная весной в ящик с клубнями, будет препятствовать прорастанию картофеля, впитывая влагу.

Мята задерживает прорастание картофеля.

Картофель будет храниться лучше, если переложить его шелухой лука.

Читайте также: