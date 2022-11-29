Как хранить пищевые продукты в условиях веерных и аварийных отключений электричества: 7 правил от медиков

Как поддерживать оптимальную температуру в холодильнике при выключении света.
При веерных и аварийных отключениях электричество хранение продуктов питания свежими в таких условиях становится актуальным как никогда.
Специалисты Минздрава дали советы, которые помогут сохранить продукты пригодными к употреблению.
Температура в холодильнике и морозильной камере
Температура в вашем холодильнике не должна быть ниже +4 градусов. Лучше, если ниже. А в морозильной камере – не выше –4 градусов.
Лед поможет поддерживать оптимальную температуру
Заморозьте контейнеры с водой, чтобы сохранить температуру вашей пищи при температуре 4 градуса или ниже, если вам придется извлекать продукты из холодильника. По возможности приобретите сухой или блочный лед.
Если отключение электричества длится более 4 часов.
Электроэнергию отключили?.. Держите дверцу холодильника и морозилки закрытыми, ведь в таком случае продукты остаются безопасными:
- до 4 часов в холодильнике,
- 48 часов в полной морозилке,
- 24 часов в полупустой морозилке.
Если электроэнергия отключена более 4 часов, поместите лед в холодильную камеру.
Никогда не пробуйте еду по вкусу, чтобы проверить ее безопасность
Если сомневаетесь в пригодности продуктов питания, лучше все же выбросить. Выбрасывайте любую пищу с необычным запахом, цветом или текстурой.
Проверяйте температуру продуктов, хранящихся в морозилке или в холодильнике с дополнительным источником холода.
Вы можете безопасно заморозить или приготовить замороженные продукты, которые все еще содержат ледовые кристаллы или имеют температуру 4 градусов или ниже.
Заранее подготовьтесь и сделайте запас пищевых продуктов, не требующих особых условий хранения
Хлеб, печенье, баранки, консервы и т.д. считают продуктами, не требующими особых условий хранения.
Предпочитайте пищевые продукты с минимальным количеством соли (рекомендовано не более 0,3 г соли на 100 г продукта) и сахаров (не более 10 г на 100 г продукта).
Готовьте блюда на один прием пищи, чтобы не хранить их длительное время
Предпочитайте продукты питания, которые меньше теряют качество без холодильника.
Более того, продукты питания также можно хранить в термосумке, в погребе или подвале и на балконе, если за окном минусовая температура.
Напомним, США выделили Украине средства на восстановление энергосистемы после ракетных атак России.
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