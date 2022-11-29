Как хранить пищевые продукты в условиях веерных и аварийных отключений электричества: 7 правил от медиков

Как поддерживать оптимальную температуру в холодильнике при выключении света.

При веерных и аварийных отключениях электричество хранение продуктов питания свежими в таких условиях становится актуальным как никогда.

Специалисты Минздрава дали советы, которые помогут сохранить продукты пригодными к употреблению.

Температура в холодильнике и морозильной камере

Температура в вашем холодильнике не должна быть ниже +4 градусов. Лучше, если ниже. А в морозильной камере – не выше –4 градусов.

Лед поможет поддерживать оптимальную температуру

Заморозьте контейнеры с водой, чтобы сохранить температуру вашей пищи при температуре 4 градуса или ниже, если вам придется извлекать продукты из холодильника. По возможности приобретите сухой или блочный лед.

Если отключение электричества длится более 4 часов.

Электроэнергию отключили?.. Держите дверцу холодильника и морозилки закрытыми, ведь в таком случае продукты остаются безопасными:

до 4 часов в холодильнике,

48 часов в полной морозилке,

24 часов в полупустой морозилке.

Если электроэнергия отключена более 4 часов, поместите лед в холодильную камеру.

Никогда не пробуйте еду по вкусу, чтобы проверить ее безопасность

Если сомневаетесь в пригодности продуктов питания, лучше все же выбросить. Выбрасывайте любую пищу с необычным запахом, цветом или текстурой.

Проверяйте температуру продуктов, хранящихся в морозилке или в холодильнике с дополнительным источником холода.

Вы можете безопасно заморозить или приготовить замороженные продукты, которые все еще содержат ледовые кристаллы или имеют температуру 4 градусов или ниже.

Заранее подготовьтесь и сделайте запас пищевых продуктов, не требующих особых условий хранения

Хлеб, печенье, баранки, консервы и т.д. считают продуктами, не требующими особых условий хранения.

Предпочитайте пищевые продукты с минимальным количеством соли (рекомендовано не более 0,3 г соли на 100 г продукта) и сахаров (не более 10 г на 100 г продукта).

Готовьте блюда на один прием пищи, чтобы не хранить их длительное время

Предпочитайте продукты питания, которые меньше теряют качество без холодильника.

Более того, продукты питания также можно хранить в термосумке, в погребе или подвале и на балконе, если за окном минусовая температура.

Напомним, США выделили Украине средства на восстановление энергосистемы после ракетных атак России.

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