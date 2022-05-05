Как хранить зелень в холодильнике, чтобы она была свежей

Как хранить зелень в холодильнике, чтобы сберечь все витамины и минералы, чтобы она не увяла — в материале ТСН. ua

Большинство зелени можно хранить и при комнатной температуре, но при таких условиях срок годности будет составлять не более 3-4 дней. Если нужно сохранить зелень подольше, обычно лучше воспользоваться холодильником или морозильной камерой. Перед тем, как положить зелень в холодильник, ее нужно почистить, перебрать, отобрать пожелтевшие листья, посортировать и аккуратно сложить.

Как сохранить зелень в холодильнике

Можно хранить травы на нижней полке холодильника. Травы с нежной структурой рекомендуется дополнительно завернуть во влажную салфетку. Для хранения зелени важно подобрать правильную температуру. Оптимальный показатель любой зелени – 0 ℃. При такой температуре она может лежать в холодильнике 2 нед. Дольше не рекомендуется держать зелень в холодильнике, потому что она будет терять полезные свойства.

Травы с нежной структурой рекомендуется дополнительно завернуть во влажную салфетку. Для хранения зелени важно подобрать правильную температуру. Оптимальный показатель любой зелени – 0 ℃. При такой температуре она может лежать в холодильнике 2 нед. Дольше не рекомендуется держать зелень в холодильнике, потому что она будет терять полезные свойства. Можно хранить зелень в холодильнике в вакуумном контейнере из высококачественного пластика. Перед тем как заложить туда зелень, контейнер нужно вымыть и высушить.

из высококачественного пластика. Перед тем как заложить туда зелень, контейнер нужно вымыть и высушить. Хорошо хранится зелень в холодильнике, если поместить ее в обычной стеклянной банке с герметично закрытой крышкой . Важно перед этим внимательно просмотреть все травы, чтобы в банку не попали поврежденные листья и корни, из-за того, что они могут загнивать.

. Важно перед этим внимательно просмотреть все травы, чтобы в банку не попали поврежденные листья и корни, из-за того, что они могут загнивать. Зелень можно завернуть в бумажные полотенца п еред тем как класть в холодильнике .

еред тем как класть в холодильнике Храня зелень в полиэтиленовом пакете в холодильнике следует проследить, чтобы пакет был плотно завязан и внутрь не попадал кислород.

Как хранить зелень в морозильной камере

В морозильную камеру зелень кладут, когда хотят сохранить ее на более долгое время, чаще всего – это на зиму. Таким образом можно хранить кинзу, петрушку, укроп, эстрагон, сельдерей, зеленый лук, шпинат, щавель. Перед как зелень положить в камеру ее нужно хорошо промыть под проточной водой, а затем высушить, промокнув бумажным полотенцем. Каждый вид зелени завернуть отдельно в полиэтиленовый пакет или пленку, предварительно выпустив лишний воздух и положить на полку в камеру.

Если планируется использовать зелень в супах, салатах, перед замораживанием ее можно измельчить. После сортировки, тщательной очистки, мытья, просушки порежьте или порубите зелень ножом или специальными ножницами. Расфасуйте зелень пропорционально в небольшие пищевые контейнеры или пакеты. Зелень, предназначенную для супов, можно заморозить в формах для льда. Заполните каждый отсек формы на 2/3 зеленью, затем залейте содержимое водой и отправьте на замораживание.

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