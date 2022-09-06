Как и чем можно согреться в квартире без отопления: лучшие способы

Ближайший отопительный сезон будет сложным, температурный режим в квартирах все же придется понижать, вместо 18 градусов ожидается +16, а в угловых комнатах – +18 градусов. Как можно самостоятельно и бюджетно согреться в квартире с плохим отоплением, читайте в материале ТСН.ua

Утепление щелей окон и дверей

Если через стекло теряется до 15% тепла, то через щели в дверях и окнах – до 20-30% тепла. Поэтому так важно убедиться, что нет щелей и дыр, а если есть - проклеить их скотчем или герметиком. Также убедитесь, что дверь в помещение плотно закрывается. По периметру дверной коробки можно проложить теплоизоляцию.

Используйте природное тепло

Прежде всего, солнечные лучи. Днем открывайте шторы, чтобы пустить солнечный свет для природного обогрева квартиры. Солнечные лучи нагревают поверхности, а те отдают свое тепло в помещение. Но есть нюанс, солнечные лучи могут поднять температуру в помещении зимой только если комната расположена на солнечной стороне. Также будет хорошо,если шторы не будут закрывать батареи, а доходить только до подоконника, для этого длинные шторы можно поднять и положить на подоконник, освободив радиатор. Ночью, напротив, для сохранения тепла плотно закрывайте шторы. Можно даже повесить одеяла на окна, чем плотнее защитный слой, тем лучше.

Утепляйте поверхности

По максимуму утепляйте поверхности – постелите ковер на пол, накройте теплым пледом или одеялом, диван, подушками, кресло. Текстиль будет хранить в себе тепло и постепенно отдавать его в окружающую среду. Немаловажен и тип ткани – используйте трикотаж, махровые ткани и другой плотный текстиль долго держащий тепло.

Установите теплоотражающий экран из фольги между батареей и стеной

Чтобы создать такой экран, можно взять любую фольгу, строительную или пищевую и прикрепить ее к пенопласту. Таким образом, экран будет отражать инфракрасные волны батареи в сторону комнаты.

Используйте тепло от кухонных приборов

Холодильник дает постоянное тепло и чем холоднее будет внутри него, тем больше тепла он выработает и отдаст наружу. Много тепло дает и газовая плита. Оставляйте включенные конфорки на плите. Это тоже обогреет помещение, однако важно постоянно следить, чтобы не произошло пожара. При включенной плите или духовке воздух становится сухим и теплым. Поэтому, если вы печете, после завершения оставьте духовку открытой.

Согрейтесь изнутри

Наденьте термобелье, используйте грелку для того, чтобы согреть постель. Если дома нет грелки, нагреть кровать помогут пластиковые бутылки с горячей водой.

Попытайтесь согреться изнутри – хорошо, сытно поешьте, выпейте теплого чая или кофе.

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