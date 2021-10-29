Как и чем вывести пятна от жира на одежде в домашних условиях: 10 полезных советов

Как и чем вывести пятна от жира на одежде в домашних условиях: 10 полезных советов

Жирные пятна — проблема, с которой сталкивается в своей жизни каждый человек. Они могут появиться на одежде во время приготовления пищи или ее дегустации, после похода в кафе или проведения СПА процедур у себя дома.

Их выведение является достаточно сложным процессом, который требует времени, терпения и использования специальных средств. ТСН.ua разобрался, как отстирать жирные пятна в домашних условиях.

Как вывести жирные пятна из цветной одежды: основные советы

Следует помнить, что любые средства удаления загрязнений лучше всего работают, если нанести их сразу. Когда грязь подсыхает и проникает внутрь ткани, очистить становится достаточно сложно. Как вывести жирные пятна из любимой цветной одежды? Здесь многое зависит от материала. Например, деликатные ткани — такие, как легкие шорты, летние платья и юбки — можно очистить с помощью пищевой соды. Это самое безопасное средство, которым пользовались еще наши бабушки. Для удаления жирного пятна нужно растворить 4 столовых ложки соды на ¼ стакана теплой воды. Затем нанести смесь на все загрязненные места и подождать 1 час. После просто промойте изделие и дайте ему высохнуть.

Как вывести жирные пятна на белом с помощью подручных средств

С одеждой белого цвета нужно быть очень осторожным, ведь она может пожелтеть, если выбрать неправильный способ очищения. Чтобы удалить новое пятно от жира, попробуйте мел или соль. Их рекомендуется нанести на загрязнение на несколько минут, затем просто смыть водой.

Часто на воротнике белой рубашки появляются засаленные пятна. Чтобы избавиться от них, используйте раствор из нашатырного спирта и соли в равных пропорциях. Смесь нужно нанести на ватный диск, а затем протереть им места с грязью.

Как вывести жирные пятна на белом, если вы уже стирали изделие? Опять же, на помощь придет нашатырный спирт. Его необходимо смешать с соком лимона (1:1), добавить щепотку соли, а затем обработать полученным раствором ткань. Дождитесь высыхания. Если пятно осталось, повторите процедуру снова.

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Чем вывести масло из ткани: подсолнечное, оливковое

Если вы любите готовить, тогда жирные пятна от масла на домашней одежде для вас обычное дело. Конечно, лучше реагировать на такие загрязнения сразу после их появления. Рекомендуется в этом случае использовать хозяйственное мыло, а после его нанесения сразу добавить пятновыводитель. Также забыть о пятнах от масла поможет соль, которую нужно насыпать на место загрязнения.

Если нужно очистить одежду от подсолнечного масла, лучшими средствами будут:

Горчичный порошок — разведите его с водой, чтобы образовалась смесь, похожая на кашицу. Нанесите ее на пятно и дайте высохнуть. Затем протрите щеткой и постирайте в стиральной машине. Тальк — положите на гладильную доску бумагу, сверху изделие с пятном, нанесите на него тальк и положите еще один слой бумаги. Далее нужно погладить вещь горячим утюгом. Когда жир уйдет, дополнительно замочите одежду в теплой воде с мылом. Зубной порошок нужно «втирать» в ткань, пока пятно масла не исчезнет.

Оливковое масло может сложнее удаляться. Если загрязнение никак не хочет очищаться, следует попробовать следующие средства:

Раствор из нашатыря и скипидара — смешать вещества в пропорции 1:2. Нанести на изделие, оставить на 5 минут. Ацетон — этот растворитель следует применять только в крайних случаях. К примеру, если вы не знаете, как вывести застарелые жирные пятна. Края рекомендуется смочить водой, а на самое место загрязнения нанести ацетон. Затем выгладить через бумагу теплым утюгом.

Как вывести старое жирное пятно из хлопка, шерсти, коттона, шелка или синтетики

Для изделий из хлопка наиболее действенным средством для удаления жирных пятен является раствор из нашатыря и воды. Нужно взять стакан воды и развести в нем одну чайную ложку спирта. Также можно использовать соль или бытовую химию.

Нежные ткани, типа шерсти, тонкого ситца, атласа, шелка, можно обрабатывать уксусом (обязательно разведите его с водой в равных пропорциях) или зубным порошком. Не забывайте, что стирать такие изделия можно только в холодной воде.

Для коттона (джинсовой ткани) можно взять обычное моющее средство для посуды. Его необходимо втереть с помощью щетки, а через полчаса постирать обычным способом.

Синтетику советуем обрабатывать нашатырем с водой, зубным порошком, солью или использовать специальный пятновыводитель.

Чем вывести пятна от жира из одежды: универсальные советы

Если у вас есть возможность сразу после загрязнения замочить вещь в теплом мыльном растворе, удаление займет гораздо меньше времени и сил. Помните, что слишком горячая вода только усугубит ситуацию, а холодная — не сможет полностью с ней справиться. Чем вывести жирные пятна с одежды? Для этого используются средства, которые есть в каждом доме:

Хозяйственное мыло — можно использовать даже в том случае, если нужно вывести жирное пятно из цветной одежды. Для этого нужно намылить загрязненное место бруском мыла, оставить на 12 часов, а затем прополоскать теплой водой. Для более эффективного удаления лучше положить одежду в целлофановый пакет. Соль — помогает быстро избавиться от загрязнения практически на любом материале. Нужно насыпать ее на загрязнение и оставить на некоторое время. После того, как средство впиталось в ткань, тщательно протереть место чистой зубной щеткой, убрать остатки и промыть одежду под водой. Сахар — как вывести жирное пятно после стирки? Намыльте место хозяйственным мылом, затем насыпьте сверху небольшое количество сахара. Подождите 15 минут и аккуратно протрите место щеткой. Еще через 15 минут смело стирайте удобным способом. Зубной порошок — для этого способа вам понадобится ровная жесткая поверхность. Разровняйте на ней одежду и нанесите на каждое загрязнение зубной порошок. Положите сверху чистую ткань и пройдитесь горячим утюгом. Обработанные вещи остаются на ночь, а затем тщательно промываются под теплой водой. Если под руками нет зубного порошка и вы не знаете, чем вывести жирное пятно в домашних условиях, возьмите соду, детскую присыпку или тальк. Для большинства тканей эти средства полностью безопасны. Мел — если вы испачкали одежду на природе и у вас нет возможности добраться домой, поищите обычный мел. Его нужно натереть и нанести полученный порошок на жирное пятно. Промойте загрязнение водой через 2-3 часа и наслаждайтесь результатом.

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Зная, как удалить устаревшие жирные пятна, вы сможете еще долго пользоваться любимой одеждой. Наиболее эффективными в этом случае станут следующие средства:

Уксус — обычный столовый уксус есть на каждой кухне и именно он поможет вывести стойкое загрязнение. Как вывести жирное пятно уксусом? Просто смешайте вещество с водой в равных пропорциях и замочите одежду в полученной жидкости. Оставьте на 10 минут, а затем приступайте к стирке. Кока-Кола — этот напиток давно используется домохозяйками для разных целей. И удалить жирное пятно он тоже поможет. Для этого замочите в 2-3 литрах кока-колы грязные вещи и оставьте на 3 часа. Затем одежду нужно постирать в стиральной машине. Глицерин — это средство трудно найти в каждом доме, но если у вас есть такая возможность, нанесите небольшое количество жидкости на ватный диск и тщательно протрите загрязненные места. Не забудьте их потом постирать или сполоснуть в теплой воде. Бензин — это средство не подходит для выведения жирных пятен из синтетики, поэтому тщательно изучите состав одежды, которую нужно почистить. Возьмите ватный тампон и хорошо пропитайте его в бензине. Смочите каждое загрязнение от края до центра, а затем отправляйте изделие в стиральную машину. Скипидар — так как это средство достаточно сильное и агрессивное, его не применяют на деликатных тканях. Однако именно скипидар способен справиться даже с самыми стойкими и давними жирными пятнами. Способ применения такой же, как и в случае с бензином. Однако перед стиркой замоченную одежду нужно оставить на пару часов.

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