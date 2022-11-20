Как и где хранить крупы, чтобы не завелись в них жучки, моль и другие вредители: проверенные советы

Сегодня многие украинцы запасаются продуктами долговременного пользования, среди - них разнообразными крупами. Но хотя срок хранения круп большой, при неправильном хранении они могут отсыреть, у них могут завестись пищевая моль, разнообразные жучки, появление которых является бедой для любой хозяйки. Но это не всегда вина хозяйки, часто крупы бывают зараженными личинками еще до фасовки.

Что делать с крупами перед хранением

Если есть такая возможность, покупая в магазине крупы на вес, обращайте внимание на зерна — нет ли жучков, слипшихся частиц и т.п.

При подозрении в заражении круп, а еще для профилактики, крупы лучше перед хранением обработать. Можно провести термическую обработку – прокалить на сковороде или в духовке. Обработать можно и холодом. Для этого крупу нужно поместить в морозильную камеру на несколько дней. После этого крупу просеивают.

В чем хранить крупы

Лучше всего хранить крупы в стеклянной таре с плотно закрытой крышкой.

Керамические или металлические емкости также подходят для хранения. Единственный их недостаток – это то, что они непрозрачны и нельзя увидеть, если внутри что-то не то.

Ни в коем случае нельзя хранить крупу в фабричной упаковке, в пакете, в котором вы принесли крупу из магазина. Также нельзя хранить их в полиэтиленовых пакетах.

Нельзя хранить в пластиковых контейнерах, рано или поздно появятся вредители.

В чем хранить крупы

Как предотвратить появление вредителей и моли в крупе

Храните продукты только в закрытом виде, в сухом месте.

Используйте народные средства для продления жизни круп. Положите к крупе зубчик чеснока или стручок горького перца, к пшену — лавровый лист.

В кухонный шкаф где хранятся крупы, положите лаванду или полынь, душицу, гвоздику, мяту.

Обязательно периодически осматривайте емкости с крупами.

Протрите полочки шкафа уксусом.

Положите в шкаф с крупами специальные ловушки для моли.

Завелись жуки в крупе, можно ли ее есть

Если все же в крупе завелись вредители, жучки или личинки, есть продукт не стоит, это не очень приятно и опасно. Даже если отобрать вредителей, в крупах останутся личинки и продукты их жизнедеятельности. Поэтому лучшее, что можно сделать в таком случае — избавиться от вредителей вместе со средой обитания.

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