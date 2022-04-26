Как и где искать без вести пропавших во время войны

Как и где искать без вести пропавших во время войны

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о 15 тысячах пропавших без вести в Украине. ТСН.ua собрал советы, как и где искать пропавших людей, официальные и неофициальные ресурсы для поиска пропавших.

Как найти человека, пропавшего во время войны. Неофициальные источники

Если с пропавшим человеком нельзя связаться напрямую, сначала обратитесь к родственникам, друзьям, знакомым, попросите их посетить, поискать пропавшего. Найдите местных волонтеров, где человек был в последний раз, куда он ехал, планировал переместиться. Такие волонтерские группы можно найти в социальных сетях населенных пунктов. Украинская волонтерская служба создала сеть локальных чатов. Для поиска пропавших в Мариуполе можна воспользоваться контактами волонтеров.

Официальные каналы поиска пропавших без вести

Национальное информационное бюро

Сообщить о пропавшем человеке можно в Национальное информационное бюро по телефону горячей линии в пределах Украины — 1648, для звонков из-за границы +38 (044) 287-81-65. Кроме пропавших без вести бюро собирает информацию об украинских военнопленных и погибших.

Поиск погибших на войне через Национальную полицию Украины

Обратитесь в Национальную полицию позвонив по горячей линии — 089 420 18 67, или отправьте письмо с запросом на электронную почту – rozshuk_znyklyh@police.gov.ua. Воспользуйтесь чат-ботом – t.me/poshuk_znyklyh.

Чем больше информации предоставите, тем больше вероятность нахождения пропавшего. Национальная полиция рекомендует при обращении указывать:

Анкетные данные, число, месяц и год рождения пропавшего человека.

Дату и место исчезновения.

Особые приметы (татуировка, шрамы, пирсинг и т.п.).

Вещи, которые могли бы иметь с собой пропавшие (мобильный телефон, документы, украшения и т.д.).

Сервисы для поиска для розыска безвестно исчезнувших лиц

Для поиска пропавших людей Министерство цифровой трансформации обнародовало список сервисов в своем Телеграмме

Один из крупнейших сервисов – Поиск пропавших. Здесь можно проверить опубликовали ли объявления о том, кого вы ищете. Если объявление о человеке, которого вы ищете, уже опубликовано, свяжитесь с теми, кто подал запрос на поиск. Разместить объявление, подать запрос на поиск можно через специальную гугл-форму. Проверяйте списки эвакуированных из опасных точек, которые также размещаются на этом канале.

Подобным образом можно искать исчезнувшего человека в Телеграмм-канале “ Поиск Украина 2022 ”, через бот “ Найди родных ”, созданный по инициативе "Международной ассоциации кибербезопасности" и других общественных организаций.

Сервис " Розыск по данным Национального информационного бюро" предоставляет информацию о пропавших не только гражданских, но и военных, погибших, пленных или депортированных из Украины.

Для поиска людей в отдельных регионах существуют такие сервисы

В частности, это "Надежда-бот " и Nadiia_Kharkiv_bot для поиска пропавших людей в Харькове.

Сайт львовской поисково-спасательной волонтерской организации «SARVA», их фейсбук-страница для поиска людей во Львове.

Телеграмм-бот «Ищу родных Киевская область» для поиска пропавших на Киевщине.

Искать пропавших детей по Украине можно через службу розыска детей, за границей – через Missing Children Europe.

Розыск пропавших людей чеерз эвакуационные маршруты

Следите за официальными эвакуационными маршрутами из населенных пунктов, где вам известно последний раз находился пропавший

В социальных сетях транзитных мест, куда привозят эвакуированных, оставьте сведения о пропавшем и своих контактах. Просматривайте сообщения в этих группах, оставляйте запросы на поиск в комментариях.