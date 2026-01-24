- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 95
- Время на прочтение
- 2 мин
Как и где обжаловать решение ТЦК о пригодности к призыву
Военнообязанные вправе оспорить решение о мобилизации, если процедура состоялась с нарушением законодательства.
С начала полномасштабной войны медицинские осмотры в военкоматах (ТЦК) стали ежедневной реальностью тысяч украинцев. Однако все чаще граждане сталкиваются с ситуацией, когда военно-врачебная комиссия (ВЛК) признает их пригодными к службе, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем.
Военнообязанный гражданин, неправомерно признанный в ТЦК пригодным к военной службе, имеет право обжаловать это решение.
Юристы объяснили, куда подавать жалобу и сколько времени на это отводит закон.
Обжаловать такое решение, советуют юристы, нужно в региональной военно-врачебной комиссии.
Как обжаловать решение о мобилизации через ТЦК
Подать письменное заявление в соответствующий ТЦК с требованием пересмотреть решение
Добавить к заявлению документы, подтверждающие основания для отсрочки (медицинские справки, документы по уходу за лицом с инвалидностью, документы об обучении и т.п.)
ТЦК и СП должны дать лицу письменный ответ. Бывают случаи, когда ТЦК действительно отменяют ошибочные решения. Однако чаще дело приходится решать в суде
Если ТЦК не упразднил решение, его можно обжаловать в суде в течение 6 месяцев с момента получения
Гражданин должен сделать следующее:
Подать административный иск в окружной административный суд (по месту нахождения ТЦК)
В иске указать, какие именно нормы были нарушены
Добавить доказательства (выписка из реестра военнообязанных, медицинские справки, документы о семейном положении и т.п.)
Ранее сообщалось о том, как уплатить штраф за нарушение военного учета.