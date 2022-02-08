Когда и как подавать показатели счетчика электроэнергии / pixabay.com

Как и когда подавать показатели по счетчику электроэнергии: простая инструкция

Как и когда подавать показатели по счетчику электроэнергии: простая инструкция

Чтобы избежать недоразумений относительно объема потребленной электроэнергии с поставщиком услуги, необходимо соблюдать определенные правила передачи показателей счетчика. Узнайте сроки передачи данных из счетчика электроэнергии и способы это сделать из материала ТСН.ua.

Сроки и способы передачи потребителем показателей счетчика электроэнергии оператору системы распределения (ОСР) определены Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг и энергетики.

Счетчик электроэнергии и способы передачи показателей

Бытовые потребители электроэнергии должны раз в месяц самостоятельно снимать показатели счетчика электроэнергии и подавать данные в ОСР с помощью следующих способов:

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в личном кабинете на сайте ОСР;

ОСР; позвонив в колл-центр ОСР ( контакты );

); написав в ОСР через чат-боты (Viber, Telegram, Facebook Massenger).

Существующие сроки передачи показателей счетчиков электроэнергии

Объемы потребленной бытовым потребителем электроэнергии определяются за расчетный период, составляющий 1 календарный месяц. Данные представляются:

за два дня до окончания текущего календарного месяца и в течение 1-3 числа следующего месяца (в этом случае данные будут засчитаны за 1 число);

если же показатели счетчика электроэнергии представить позже, то данные на 1 число рассчитываются по среднесуточному объему потребителя.

Какие обязанности и права у ОСР?

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Оператор системы расчета должен принять от потребителя данные показателей по счетчику электроэнергии и учесть их при определении объема потребленного света за календарный месяц.

В то же время ОСР имеет право провести контрольный осмотр счетчика электроэнергии в любое время, чтобы проверить правильность фактических показаний.

Начисление стоимости за потребленную электроэнергию

Электропоставщик рассчитывает стоимость за потребленную электроэнергию из полученных фактических показателей счетчика.