Как и когда подавать показатели по счетчику электроэнергии: простая инструкция

Чтобы избежать недоразумений относительно объема потребленной электроэнергии с поставщиком услуги, необходимо соблюдать определенные правила передачи показателей счетчика. Узнайте сроки передачи данных из счетчика электроэнергии и способы это сделать из материала ТСН.ua.
Сроки и способы передачи потребителем показателей счетчика электроэнергии оператору системы распределения (ОСР) определены Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг и энергетики.
Счетчик электроэнергии и способы передачи показателей
Бытовые потребители электроэнергии должны раз в месяц самостоятельно снимать показатели счетчика электроэнергии и подавать данные в ОСР с помощью следующих способов:
- в личном кабинете на сайте ОСР;
- позвонив в колл-центр ОСР (контакты);
- написав в ОСР через чат-боты (Viber, Telegram, Facebook Massenger).
Существующие сроки передачи показателей счетчиков электроэнергии
Объемы потребленной бытовым потребителем электроэнергии определяются за расчетный период, составляющий 1 календарный месяц. Данные представляются:
за два дня до окончания текущего календарного месяца и в течение 1-3 числа следующего месяца (в этом случае данные будут засчитаны за 1 число);
если же показатели счетчика электроэнергии представить позже, то данные на 1 число рассчитываются по среднесуточному объему потребителя.
Какие обязанности и права у ОСР?
Оператор системы расчета должен принять от потребителя данные показателей по счетчику электроэнергии и учесть их при определении объема потребленного света за календарный месяц.
В то же время ОСР имеет право провести контрольный осмотр счетчика электроэнергии в любое время, чтобы проверить правильность фактических показаний.
Начисление стоимости за потребленную электроэнергию
Электропоставщик рассчитывает стоимость за потребленную электроэнергию из полученных фактических показателей счетчика.