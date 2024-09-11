Как и когда закончится война в Украине: громкое интервью Фарион за 4 дня до гибели

За четыре дня до своей гибели Ирина Фарион дала интервью, в котором, в частности, поделилась мыслями о том, как и когда закончится война в Украине.

Украинская языковед и экснардепка Ирина Фарион, убитая 19 июля 2024 года, за четыре дня до гибели, поделилась своим мнением, когда закончится война в Украине. Об этом она сказала в интервью на канале "Сила Впливу".

Первая часть интервью Фарион, оказавшегося последним для нее, вышла 15 августа. Вторая была опубликована вчера, 10 сентября.

По мнению языковеда, окончание войны в Украине может быть для многих украинцев таким же неожиданным, как и начало полномасштабного вторжения.

"Вы знаете, как вот очень для многих было неожиданностью это большое вторжение в феврале 2022 года, так может очень неожиданно завершиться эта игра. Но вопрос, какой ценой, и не станет ли мир страшнее войны — в ментальном смысле. Мы сейчас все живем одним, чтобы наши ребята были живы, чтобы они вернулись. Так начинается утро каждой семьи – выходит ли на связь твой воин. Конечно, все мы переживаем, чтобы они вернулись, чтобы дети не росли без родителей. Но вместе с тем мы понимаем, если нам предложат мир ценой потери наших территорий, то где гарантия, что через некоторое время нам не откусят снова часть земель", – сказала Фарион.

Языковед напомнила, что в ХХ ст. Украина потеряла часть своих этнических территорий, отошедших в состав России, Беларуси, Румынии и Польши.

"..У нас уже откушены территории. Потому что 21 тысяча квадратных километров в составе Польши, согласно решению Керзона, министра иностранных дел Великобритании. Он себе так нарисовал. И наш Перемышль, центр возрождения Украины в ХІХ веке, не Львов, а Перемышль был центром возрождения украинского языка. И теперь он Пшемысль. Наш Ряшив — это теперь их Жешув... Дальше мы потеряли Кубань. Мы потеряли Воронежчину, Белгородщину, это что за территории – это украинские территории. Мы потеряли Пинщину, которая входит в состав Беларуси, а там сохранился украинский говор. Дальше мы потеряли Мармарощину, мы потеряли Приднестровье – это все Украина. Это все украинские земли", – считала Ирина Фарион.

По ее мнению, сценарий ХХ ст., когда украинцы потеряли государственность, может угрожать Украине и сейчас.

Напомним, 25 июля президент Зеленский сообщил, что в Днепре задержан 18-летний подозреваемый в убийстве Ирины Фарион.

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