"Как и подобает преступникам": Минобороны прокомментировало ночной визит Путина в Мариуполь

Президент России Владимир Путин, как преступник, посетил временно оккупированный Мариуполь в Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины в Twitter.

"Как и подобает преступникам, Путин под покровом ночи посетил украинский Мариуполь. Во-первых, это безопаснее. Кроме того, под покровом ночи не виден город, полностью разрушенный армией Путина", — говорится в сообщении.

Напомним, утром 19 марта стало известно, что президент России Владимир Путин приехал во временно оккупированный Мариуполь в Донецкой области — город, который российская армия разбомбила после полномасштабного вторжения в Украину. ТСН.ua собрал все, что известно о приезде кремлевского диктатора в город.

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