Как именно будут работать новые правила бронирования: Кабмин ответил на главные вопросы

Кабинет Министров Украины принял решение, существенно изменяющее систему бронирования военнообязанных. В правительстве подробно объяснили, как именно будут работать новые правила, призванные сделать процесс более прозрачным и справедливым.

Как отмечают в Кабмине, обновление не отменяет бронирование для бизнеса, а лишь изменяет критерии, чтобы сохранить баланс между обороной и экономикой. В то же время, для предприятий предусмотрен переходный период — действующая критичность и бронирование работников сохраняются до 1 сентября 2026 года.

Три главных блока изменений: что нужно знать

Зарплатный критерий: Для подтверждения критичности предприятия и бронирования работника устанавливается требование о средней зарплате (до вычета налогов) на уровне 3 минимальных ЗП (25 941 грн) . Для прифронтовых территорий действует льготное условие — 2,5 минимальных ЗУ (21 618 грн) . На государственные и коммунальные предприятия это требование не распространяется.

Работники по совместительству: Если человек работает в нескольких местах, он будет засчитываться в квоту бронирования только один раз (по тому месту работы, которое подаст документы). Забронировать работника по совместительству можно, но вдвойне увеличивать квоту для разных компаний он больше не сможет.

Просмотр критичности Все министерства и ОВА должны переутвердить свои критерии из Минобороны и Минэкономики. После этого предприятия должны подать пакет документов для подтверждения своего статуса по новым правилам.

В то же время, для бизнеса предусмотрен переходный период. Действующая критичность предприятий не отменяется автоматически. Также до 1 сентября сохраняется действующее бронирование военнообязанных работников таких предприятий.

Типичные вопросы о новых изменениях в бронировании

1. Как будет работать бронирование для работников по совместительству?

Работник будет учитываться в квоту бронирования только по одному месту работы. Это не обязательно должно быть основное место работы. Если военнообязанный работает на основной работе и на нескольких предприятиях по совместительству, учесть его в количество военнообязанных, работающих на предприятии, можно только один раз.

2. Может ли работник быть забронирован на предприятии, где работает по совместительству?

Да, если именно это предприятие учитывает его в свою квоту бронирования. Главный принцип состоит в том, что один военнообязанный может быть учтен только один раз, независимо от количества мест работы.

3. Нужно ли предприятиям снова подавать документы для подтверждения критичности?

Да. Решения по подтверждению статуса критичности государственные органы будут принимать по обновленным критериям и после получения от предприятия полного пакета документов.

4. Что будет, если документы на бронирование рассматривают долго и теряют актуальность?

Государственный орган должен рассмотреть обращение предприятия в срок менее 10 рабочих дней. Чтобы избежать задержек, предприятию нужно предоставить полный и достоверный пакет документов.

5. Сохраняется ли критичность предприятия на время переходного периода?

Решения о признании предприятий критически важными, срок действия которых истекает 1 сентября.

6. Сохраняется ли действующее бронирование работников?

Да. На время переходного периода сохраняется и действующая критичность предприятий и действующее бронирование военнообязанных работников этих предприятий.

7. Что изменилось для ФЛПов?

Законом Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» бронирование ФЛП не предусмотрено.

8. Что изменилось для государственных и коммунальных предприятий?

Изменения размера начисленной средней заработной платы застрахованных лиц, то есть работников, не касаются государственных и коммунальных предприятий.

9. Зарплатный критерий считается до или после уплаты налогов?

Речь идет о начисленной средней заработной плате, то есть к уплате налогов.

10. Не возникнет ли задержек из-за массовой подачи документов?

Правительство скоординировало работу государственных органов по соблюдению сроков рассмотрения обращений. При подаче полного и достоверного пакета документов решение должно быть принято в срок не более 10 рабочих дней.

11. Что должен делать забронированный работник критически важного предприятия?

Работнику не нужно самостоятельно представлять документы для подтверждения критичности предприятия. Ему следует проверить у работодателя, сохраняется ли действующее бронирование, следить за актуальностью военно-учетных данных и заранее уточнить свой статус у ответственного лица предприятия.

12. Что должны сделать уполномоченные лица критически важных предприятий?

Уполномоченные лица должны заблаговременно проверить, соответствует ли предприятие обновленным критериям, пересмотреть список работников для бронирования, отдельно проверить работников по совместительству, оценить уровень средней зарплаты предприятия и зарплаты работников, которых планируют бронировать, подготовить документы для переподтверждения критичности и не откладывать представление до завершения перехода.

13. Где предприятия смогут узнать об обновленных критериях критичности?

Предприятия должны быть ориентированы на официальные решения органов, определяющих критичность в соответствующей сфере или регионе. После переутверждения критериев, актуальная информация будет доступна через официальные каналы соответствующего министерства, центрального органа власти или областной военной администрации.

Ранее мы писали о том, что предприятия в Украине будут иметь три месяца — до 1 сентября, — чтобы подтвердить критичность по обновленным правилам бронирования.

