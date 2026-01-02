Как инсценировали убийство командира РДК Капустина: ГУР показало видео

Момент фейкового попадания дрона в микроавтобус с Денисом Капустиным / © скриншот с видео

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало кадры уникальной спецоперации, во время которой была инсценирована ликвидация командира РДК Дениса Капустина с позывным White Rex. Российские спецслужбы не только поверили в фейковую смерть, но и выплатили украинским разведчикам немалую сумму.

Об этом ГУР сообщило в своем телеграм-канале.

Для сохранения жизни Капустина и разоблачения вражеской агентурной сети, военные разведчики провели сложную многоэтапную спецоперацию. В ее рамках была инсценирована гибель командира РДК.

Чтобы поддержать легенду, специалисты создали видео работы двух ударных беспилотников. Первый дрон влетел в микроавтобус, где находился Капустин. А второй БпЛА снял на видео «последствия удара» — охваченную огнем машину.

«Заказчики преступления в российских спецслужбах в предоставленное видео поверили и оплатили украинским разведчикам „заказ“ — полмиллиона долларов, которые существенно усилят боевые возможности спецназовцев ГУР», — отметили в разведке.

Напомним, 27 декабря 2025 года в РДК заявили о гибели Капустина во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении в результате удара FPV-дрона.

Уже 1 января 2026 года стало известно, что командир РДК жив. На самом деле ГУР реализовало многоэтапную спецоперацию, инсценировав убийство Капустина. Российские спецслужбы, уверенные в успешной ликвидации, выплатили украинской стороне 500 тыс. долл. Кроме получения средств, разведчикам удалось разоблачить сеть заказчиков и исполнителей в РФ, а сам Капустин после «возвращения к жизни» официально отрапортовал о готовности к новым боевым задачам.