Как инсценировали убийство командира РДК Капустина: ГУР показало видео
Обнародованное видео демонстрирует, как с помощью двух БпЛА разведчики создали безупречную иллюзию смерти Дениса Капустина.
Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало кадры уникальной спецоперации, во время которой была инсценирована ликвидация командира РДК Дениса Капустина с позывным White Rex. Российские спецслужбы не только поверили в фейковую смерть, но и выплатили украинским разведчикам немалую сумму.
Об этом ГУР сообщило в своем телеграм-канале.
Для сохранения жизни Капустина и разоблачения вражеской агентурной сети, военные разведчики провели сложную многоэтапную спецоперацию. В ее рамках была инсценирована гибель командира РДК.
Чтобы поддержать легенду, специалисты создали видео работы двух ударных беспилотников. Первый дрон влетел в микроавтобус, где находился Капустин. А второй БпЛА снял на видео «последствия удара» — охваченную огнем машину.
«Заказчики преступления в российских спецслужбах в предоставленное видео поверили и оплатили украинским разведчикам „заказ“ — полмиллиона долларов, которые существенно усилят боевые возможности спецназовцев ГУР», — отметили в разведке.
Напомним, 27 декабря 2025 года в РДК заявили о гибели Капустина во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении в результате удара FPV-дрона.
Уже 1 января 2026 года стало известно, что командир РДК жив. На самом деле ГУР реализовало многоэтапную спецоперацию, инсценировав убийство Капустина. Российские спецслужбы, уверенные в успешной ликвидации, выплатили украинской стороне 500 тыс. долл. Кроме получения средств, разведчикам удалось разоблачить сеть заказчиков и исполнителей в РФ, а сам Капустин после «возвращения к жизни» официально отрапортовал о готовности к новым боевым задачам.