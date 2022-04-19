Как испечь кулич без дрожжей за 5 минут: простой рецепт хозяйкам

Если у вас всегда не хватает времени, чтобы возиться с дрожжевым тестом, стоит обратить внимание на простой и быстрый пасхальный рецепт. ТСН.ua рассказывает, как приготовить кулич без дрожжей.
Если вы хотите порадовать свою семью вкусной домашней пасхой на Пасху, но у вас нет времени, чтобы готовить дрожжевое тесто, вам поможет этот простой и быстрый рецепт.
Как испечь кулич без дрожжей: ингредиенты
На четыре кулича, которые готовятся в форме диаметром 9 см и высотой 10 см, нужны следующие ингредиенты:
- 300 г домашнего творога;
- 250 г масла или маргарина;
- 4 яйца;
- 250 г сахара;
- 1 пакетик ванильного сахара (16 г);
- 550 г муки;
- 1 чайная ложка соды;
- 1 чайная ложка столового уксуса;
- 200 г изюма (по желанию);
- 1 столовая ложка цедры лимона или апельсина.
Также стоит приготовить и вкусную глазурь, чтобы украсить кулич. Для нее нужны следующие ингредиенты:
- 100 г шоколада;
- 30 г сливочного масла;
- 2 столовые ложки молока.
Пошаговое приготовление кулича без дрожжей
- Сливочное масло оставить при комнатной температуре. Когда оно размякнет, добавить сахар и ванильный сахар. Взбить миксером.
- Добавить яйца (по одному), продолжая взбивать смесь.
- Домашний сыр размять вилкой и добавить в смесь. Продолжить сбивать миксером.
- В отдельной емкости соду потушить столовым уксусом. Затем добавить в полученную массу. Взбить миксером.
- В массу добавить цедру апельсина или лимона, пропаренные изюм (по желанию). Хорошо размешать.
- Добавить муку и замесить тесто. Оно должно получиться не слишком густым, а также быть тягучим и липким.
- В бумажные формы наложить тесто так, чтобы заполнить их на 2/3. Чтобы приготовить кулич без дрожжей лучше принимать небольшие формы, потому что большое количество теста может плохо пропекаться.
- Смочить столовую ложку водой и выровнять верх кулича. Поставить в духовку и выпекать около 50 мин. при температуре 180 градусов. Готовность следует проверять деревянной шпажкой.
- Пока кулич пекется, нужно приготовить глазурь. Шоколад растопить на водяной бане, смешать со сливочным маслом и молоком.
- Полить шоколадом готовые пояса. Можно украсить кондитерской посыпкой по желанию.
Потратив минимум усилий и времени, каждая хозяйка может приготовить вкусные пасхальные куличи на Пасху.