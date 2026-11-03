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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
3 мин

Как исправить ошибки в «Резерв+» и обновить военно-учетные данные: объяснение ТЦК

Украинцам напомнили о правилах обновления военно-учетных данных в приложении «Резерв+».

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Как обновить данные в «Резерв+»

Как обновить данные в «Резерв+» / © Міністерство оборони

Вовремя внесенные сведения в военно-учетный реестр данных гарантируют украинцам юридическую защищенность. Это позволяет избежать недоразумений при проверках, а также ускоряет оформление бронирования, получение отсрочки или выезд за пределы страны.

В Закарпатском ОТЦК и СП рассказали, как правильно обновлять данные в приложении «Резерв+».

Как обновлять данные в приложении «Резерв+»

За игнорирование требования обновления данных предусмотрены административные санкции. Согласно нормативам, о любых изменениях в личной информации нужно сообщать в течение 7 дней.

Уточнению подлежат следующие сведения:

  • контактные данные: адрес реального проживания и активный номер телефона;

  • семейное положение: заключение или расторжение брака, пополнение в семье;

  • кадровые перестановки: смена работодателя или должности;

  • медицинские показатели: факт получения или отмены инвалидности, выявление тяжелых заболеваний.

Есть три способа, как изменить или актуализировать свои данные. Первый — дистанционно.

В приложении можно нажать кнопку «Исправить данные онлайн» и скорректировать информацию без посещения ТЦК и СП.

  1. Пройдите авторизацию с помощью BankID и проверьте электронный военно-учетный документ.

  2. При условии статуса «Требует уточнения» или неправильных сведений, откройте раздел «Исправить данные онлайн» и отправьте заявку.

  3. При наличии уведомления «Данные не найдено» выберите соответствующую опцию. Система автоматически сгенерирует запрос на внесение записи в базу «Оберег», после чего электронный документ обновится.

Следует знать, что после достижения 25-летнего возраста перевод из категории призывников к военнообязанным происходит автоматически внутри системы — ходить в ТЦК для этого не нужно.

Статус «на учете» в «Резерв+» для военнослужащих

Если вы уже в войске, но цифровой кабинет до сих пор отображает статус военнообязанного, нужно перейти к пункту «Исправить данные онлайн», указать вариант «Я военный, но до сих пор на учете».

После этого нужно написать название ТЦК, которым вы были призваны, полное наименование своей воинской части и кратко изложить обстоятельства призыва и службы.

Личное обращение в ТЦК и СП или ЦНАП

Третий способ обновления данных в «Резерв+» — посетить ТЦК и СП или центр предоставления административных услуг самостоятельно. Вам понадобятся следующие документы:

  • паспорт гражданина Украины;

  • карточка налогоплательщика;

  • военно-учетный документ (приписное свидетельство, временное удостоверение или военный билет);

  • бумаги для подтверждения изменений (свидетельство о браке, справка о регистрации или договор аренды жилья, трудовые документы и т.п.).

Для лиц, находящихся за границей, обновление возможно дистанционно: через «Резерв+», персональный электронный кабинет или дипломатические представительства Украины.

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Напомним, круглосуточное вручение повесток военнообязанным и резервистам законно, в соответствии с постановлением Кабмина № 560. Представители ТЦК могут вручать их по месту жительства, работы или обучения, в общественных местах и на блокпостах, поэтому сам факт оповещения ночью не является нарушением.

Но круглосуточный режим оповещения не дает ТЦК права самовольно или принудительно заходить в квартиру, частный дом или гостиничный номер. Статья 30 Конституции гарантирует неприкосновенность жилья, поэтому попасть внутрь для вручения повестки или проверки документов можно только с добровольного согласия жильца или по решению суда.

Как объяснил военный юрист Даниил Гончаренко, даже участие полиции в группе оповещения во время военного положения не дает права взламывать двери. Полицейские могут входить в жилье без решения суда только в неотложных случаях: для спасения жизни во время чрезвычайных ситуаций, преследования подозреваемого в преступлении или прекращения преступления, которое угрожает людям.

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