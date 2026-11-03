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Как исправить ошибки в «Резерв+» и обновить военно-учетные данные: объяснение ТЦК
Украинцам напомнили о правилах обновления военно-учетных данных в приложении «Резерв+».
Вовремя внесенные сведения в военно-учетный реестр данных гарантируют украинцам юридическую защищенность. Это позволяет избежать недоразумений при проверках, а также ускоряет оформление бронирования, получение отсрочки или выезд за пределы страны.
В Закарпатском ОТЦК и СП рассказали, как правильно обновлять данные в приложении «Резерв+».
Как обновлять данные в приложении «Резерв+»
За игнорирование требования обновления данных предусмотрены административные санкции. Согласно нормативам, о любых изменениях в личной информации нужно сообщать в течение 7 дней.
Уточнению подлежат следующие сведения:
контактные данные: адрес реального проживания и активный номер телефона;
семейное положение: заключение или расторжение брака, пополнение в семье;
кадровые перестановки: смена работодателя или должности;
медицинские показатели: факт получения или отмены инвалидности, выявление тяжелых заболеваний.
Есть три способа, как изменить или актуализировать свои данные. Первый — дистанционно.
В приложении можно нажать кнопку «Исправить данные онлайн» и скорректировать информацию без посещения ТЦК и СП.
Пройдите авторизацию с помощью BankID и проверьте электронный военно-учетный документ.
При условии статуса «Требует уточнения» или неправильных сведений, откройте раздел «Исправить данные онлайн» и отправьте заявку.
При наличии уведомления «Данные не найдено» выберите соответствующую опцию. Система автоматически сгенерирует запрос на внесение записи в базу «Оберег», после чего электронный документ обновится.
Следует знать, что после достижения 25-летнего возраста перевод из категории призывников к военнообязанным происходит автоматически внутри системы — ходить в ТЦК для этого не нужно.
Статус «на учете» в «Резерв+» для военнослужащих
Если вы уже в войске, но цифровой кабинет до сих пор отображает статус военнообязанного, нужно перейти к пункту «Исправить данные онлайн», указать вариант «Я военный, но до сих пор на учете».
После этого нужно написать название ТЦК, которым вы были призваны, полное наименование своей воинской части и кратко изложить обстоятельства призыва и службы.
Личное обращение в ТЦК и СП или ЦНАП
Третий способ обновления данных в «Резерв+» — посетить ТЦК и СП или центр предоставления административных услуг самостоятельно. Вам понадобятся следующие документы:
паспорт гражданина Украины;
карточка налогоплательщика;
военно-учетный документ (приписное свидетельство, временное удостоверение или военный билет);
бумаги для подтверждения изменений (свидетельство о браке, справка о регистрации или договор аренды жилья, трудовые документы и т.п.).
Для лиц, находящихся за границей, обновление возможно дистанционно: через «Резерв+», персональный электронный кабинет или дипломатические представительства Украины.
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Напомним, круглосуточное вручение повесток военнообязанным и резервистам законно, в соответствии с постановлением Кабмина № 560. Представители ТЦК могут вручать их по месту жительства, работы или обучения, в общественных местах и на блокпостах, поэтому сам факт оповещения ночью не является нарушением.
Но круглосуточный режим оповещения не дает ТЦК права самовольно или принудительно заходить в квартиру, частный дом или гостиничный номер. Статья 30 Конституции гарантирует неприкосновенность жилья, поэтому попасть внутрь для вручения повестки или проверки документов можно только с добровольного согласия жильца или по решению суда.
Как объяснил военный юрист Даниил Гончаренко, даже участие полиции в группе оповещения во время военного положения не дает права взламывать двери. Полицейские могут входить в жилье без решения суда только в неотложных случаях: для спасения жизни во время чрезвычайных ситуаций, преследования подозреваемого в преступлении или прекращения преступления, которое угрожает людям.