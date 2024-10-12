Как историческое повышение налогов повлияет на АЗС: мнение эксперта

Накануне было принято повышение налогов для населения и бизнеса, в частности нововведения касаются сетей АЗС. Да, ввели авансовый налог на прибыль: каждая заправка будет платить 60 тысяч гривен. Это может вызвать 5-6% недолив топлива.

Об этом рассказал основатель логистической группы компаний "Прайм", эксперт топливного рынка Дмитрий Леушкин в интервью "УНИАН".

Что будут делать АЗС

Как пояснил эксперт, ранее налог на прибыль в принципе плохо администрировался, и никто его особо не платил. Делали это только компании, имеющие большую выручку через магазин. То есть они и так эти деньги платили, потому что получали дополнительную прибыль за счет продажи сопутствующих товаров: сигарет, алкоголя, хот-догов и т.д.

"Для этих сетей не изменится совсем ничего. Потому что они и так платили этот налог на прибыль путем того, что его им генерировал магазин. Они никуда эти сигареты, алкоголь спрятать не могли. Так что большие сети — такие как WOG, ОККО, БРСМ, UPG – новый взнос даже не почувствуют и не заметят, поскольку они платили больше", — отметил Леушкин.

Впрочем, основной удар новый закон нанесет по АЗС, которые слабо торгуют в магазинах и не генерируют дополнительной прибыли, чтобы его включить в этот налог.

"Что будет происходить? Маленькие АЗС будут вынуждены эти деньги (авансовые взносы – ред.) закладывать себе в стоимость. Соответственно, если заправка где-то на трассе проливает 1,5-2 куба в день, то в месяц у них пролил 60 кубов. И 60 тысяч гривен нужно заплатить.

Сегмент дискаунтеров, то есть заправок, ставящих низкие цены на топливо, приближает их на гривну по цене к мейджерам, крупным сетям АЗС.

"То есть если, например, на сеть не самых навороченных заправок — условно назовем АЗС "Фактор", Marshal или "Авантаж" — ехали люди по более низкой цене, и они еще как-то выживали, то сейчас смысл ехать к ним теряется. Чтобы эти заправки- дискаунтеры выжили, для сохранения этой гривны зазора в цене они пойдут на уловки, лишь бы не повышать цены на потолке. Иначе они потеряют все продажи», – отмечает эксперт.

Условно: если на WOG цена горючего будет 55 грн., а на Marshal 54 грн., вы не поедете на Marshal, а поедете на WOG, потому что там вам больше понравится, и вы эту гривну переплатите. А вот если разница будет в две гривны, можно еще задуматься. А для того, чтобы сохранить эту разницу, дельту между дискаунтером и премиум-заправкой, дискаунтерам придется откуда-то эту гривну взять.

"Взять ее можно только нечестным путем. Здесь немного вариантов: или не пробивать чеки, что в принципе и так уж многие делают, или просто подставлять "левый" терминал — этим грешат не все, но многие. То есть вы приезжаете, рассчитались карточкой, деньги пошли на какую-то фирму, которая не имеет никакого отношения к этой заправке. Соответственно, эта продажа прошла мимо кассы.

А третий путь – это банальный недолив. Налить вам не литр, а условно говоря, на гривну меньше.

"На гривну — это не так уж много на самом деле, это получается 2-2,5%. Сейчас в стандарте по ДСТУ допускается недолив в 1%, и все и так допускают 1,5-2 процента. Следовательно, недолив на всех заправках будет до 5-6%. То есть вы приехали заправляться на 50 литров, где-то литр вам недолили, но ваш датчик бака не покажет этого", – подытожил Леушкин.

Напомним, Верховная Рада 10 октября поддержала историческое повышение налогов. В частности, военный сбор вырастет с 1,5 до 5%. Однако такие изменения коснутся не всех.

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