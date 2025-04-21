Как из-за войны изменилась продолжительность жизни украинцев: рассказал демограф

Заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун

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Пока невозможно точно высчитать, как война повлияла на среднюю продолжительность жизни украинцев. Однако оценивается, что продолжительность жизни в Украине могла сократиться на 3-5 лет.

Об этом доктор экономических наук, заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун рассказал в интервью «РБК-Украина».

«Наши прогнозы показывают, что сейчас мужчины живут в среднем 60 лет. Снижение продолжительности их жизни — естественный процесс во время войны, потому что на фронте в основном погибают мужчины», — сказал Гладун.

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Он проинформировал, что до пандемии коронавируса в 2019 году украинские мужчины в среднем жили 67 лет. Это на 15-17 лет меньше, чем в странах Евросоюза. А средняя продолжительность жизни украинок была тогда 77 лет — на 10 лет меньше, чем в Западной Европе.

«Ковид уменьшил средний возраст украинцев на год-полтора. А в результате продолжительность жизни украинок могла сократиться еще на 3-5 лет«, — сказал эксперт.

Он объяснил, что специалисты на сегодняшний день не располагают необходимой демографической информацией, поэтому не могут точно высчитать продолжительность жизни украинцев.

«Государственная служба статистики, согласно законам, принятым в 2022 году, не обнародует информацию об умерших. Министерство юстиции Украины предоставляет общие данные о рождаемости и смертности, но этого нам недостаточно, чтобы точно вычислить продолжительность жизни», — рассказал Гладун.

К слову, ранее Гладун рассказал, что для улучшения демографической ситуации в Украине каждая женщина должна рожать по два ребенка.