Как избавиться от белокрылки народными средствами — сохраните рецепты

Все наверняка знают белокрылку, вредителя, опасного для многих растений – огурцов, помидоров, салатов, декоративных культур. Особо опасна белокрылка для капусты. Колонии мелких бабочек питаются соками растений и через несколько недель могут уничтожить урожай полностью. Как бороться с белокрылкой народными методами рассказываем в статье ТСН.ua

Белокрылка откладывает яйца с обратной стороны листа растения. За всю жизнь одна самка способна отложить до 130 яиц, личинки, которые появляются, питаются соками растения. Вредители не только портят внешний вид культуры, но и, что самое главное, лишают растение питательных веществ, замедляют фотосинтез . А бабочки переносят возбудителей опасных заболеваний. Насекомые размножаются при температуре до 24°C, а при температуре ниже +10°C – погибают.

Чаще всего причиной появления и распространения белокрылки является высокая температура и повышенная влажность. Белокрылка появляется чаще в закрытом грунте, чем в открытом, в сгущенных посадках, из за плохой вентиляции воздуха, из-за слабого иммунитета растений, когда растение вместо полива опрыскивают.

Народные методы борьбы с белокрылкой:

Безвредный для капусты – сбор вредителей вручную.

Личинки можно сбивать водой из поливочного шланга.

Бороться с белокрылкой можно с помощью других насекомых, поедающих насекомое. Например, завести на участке божьи коровки или энкарзию.

Можно использовать специальные фотозащитные сетки с мелкими ячейками, которые предотвращают попадание бабочки на растение.

Народные средства борьбы с белокрылкой

Приготовить раствор золы. Один стакан пепла настоять в трех литрах кипятка трое суток, опрыскивать один раз в 10 дней.

Один стакан пепла настоять в трех литрах кипятка трое суток, опрыскивать один раз в 10 дней. Раствор нашатырного спирта – одну 1 ст. л. аммиака добавить в одно ведро воды. Применять не чаще раза в месяц. Аммиак содержит много азота, который будет скапливаться в почве и растении.

одну 1 ст. л. аммиака добавить в одно ведро воды. Применять не чаще раза в месяц. Аммиак содержит много азота, который будет скапливаться в почве и растении. Зато еженедельно можно обрабатывать уксусным раствором — на десять литров воды добавить 50 мл яблочного уксуса и 30 г мыльной стружки.

— на десять литров воды добавить 50 мл яблочного уксуса и 30 г мыльной стружки. 100 г луковых или чесночных стрелок измельчают в блендере, помещают в герметично закрытую емкость, настаивают семь дней. Перед опрыскиванием к настойке добавляют 5 л воды. Обрабатывают один раз в две недели. Опрыскивать можно как растения, так и самую почву.

измельчают в блендере, помещают в герметично закрытую емкость, настаивают семь дней. Перед опрыскиванием к настойке добавляют 5 л воды. Обрабатывают один раз в две недели. Опрыскивать можно как растения, так и самую почву. Табачным раствором можно опрыскивать как для лечения капусты, так и для профилактики. Два ст.табака растворяют в 1 литоре воды. Для профилактики опрыскивают один раз в 15 суток, для лечения опрыскивают каждый день в течение трех дней.

можно опрыскивать как для лечения капусты, так и для профилактики. Два ст.табака растворяют в 1 литоре воды. Для профилактики опрыскивают один раз в 15 суток, для лечения опрыскивают каждый день в течение трех дней. Тертое хозяйственное мыло растворяют в воде, в соотношении 1:6. Обрабатывают один раз в 10 дней следующим образом – губкой наносят раствор на листья с изнаночной стороны.

растворяют в воде, в соотношении 1:6. Обрабатывают один раз в 10 дней следующим образом – губкой наносят раствор на листья с изнаночной стороны. Действенным является следующий раствор – в одном литре теплой воды растворить две ст. л моющего средства шесть ст. л соды и две ч. л йода, размешать, разбавить в 10 л воды и хорошо опрыскивать.

Народные методы обычно хорошо работают в случае поражения вредителем небольших площадей. Если поражения масштабны, следует использовать химические средства борьбы с белокрылкой.

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