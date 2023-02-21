Как избавиться от блох у кота: эффективные методы и средства, которые помогут в борьбе с паразитами

С помощью каких средств можно уничтожить блох у кошек, какие есть народные средства для уничтожения паразитов, читайте в материале ТСН.ua

Блохи могут быть не только у уличных кошек, заразиться этими паразитами могут и домашние животные, не выходя из дома. Хозяева сами ненароком могут принести блоху в дом и заразить ею кота. И если блохи поселятся в шерсти домашнего животного, они не только повлекут за собой кучу неприятностей для кошки, но и могут стать причиной различных заболеваний.

Как определить, что у кота или кошки завелись блохи

Появление этих паразитов невозможно не заметить. Симптомы появления таковы:

животное постоянно себя вылизывает,

на коже появляются расчесывания, а затем и ранки,

шерсть становится грязной, на ней можно увидеть черные точки — экскременты блох.

аппетит животного ухудшается.

кот или кошка плохо спит, поведение нервное.

Если ничего не делать состояние любимца ухудшается:

Животное быстро теряет вес.

Животное становится вялым, развивается анемия.

На шерсти кошки появляются вычесанные залысины, на коже – инфицированные раны.

Дальнейшее развитие болезни может привести к аллергическому дерматиту. Это когда на коже появляются красные точки, которые превращаются в лопающиеся пузырьки, образуя мокрые участки кожи.

Эффективные средства для выведения блох у животных

Избавиться от блох можно обратившись к ветеринару и в домашних условиях.

Если блохами заражен котенок или в случае, если блох на животном еще не много, нужно выкупать любимца с помощью специального шампуня. Шампунь прост в использовании, у него наименьшая токсичность в сравнении с другими средствами, более низкая стоимость. Из-за невысокой токсичности шампунь можно использовать для кошек аллергиков. Но из-за этой же характеристики, если блох много, такой способ не поможет. В этом случае воспользуйтесь специальными каплями.

Капли против блох являются, наверное, наиболее распространенным вариантом для борьбы с блохами. В зависимости от состава такие капли могут уничтожать самих паразитов, а могут убивать их личинки. Они просты в использовании, обладают пролонгированным эффектом действия. Перед использованием капелек, внимательно прочтите инструкцию, важно правильно дозировать лекарства соответственно весу и возрасту любимца.

Таблетки – менее популярны для борьбы с паразитами. Таблетки удобны в применении, особенно они полезны будут в том случае, если ваш любимец успевает слизать капельки с шерсти. Использовать их следует в комплексе с противоблошиным ошейником. Уколы против блох применяют для избавления от паразитов животных с особыми потребностями.

Пудра эффективная только для взрослых блох, она наносится на кожу и шерсть на время, а затем вычесывается. Спреи от блох также достаточно удобный способ борьбы с блохами.

Лучшим средством от блох считается противоблошиный ошейник. Если блох много, шампунь не помогает, кошка беременна, или животное, зараженное блохами еще очень маленькое, чтобы использовать капельки, тем более таблетки – лучшим решением будет как раз ошейник. Сам по себе противоблошиный ошейник не убивает блох, а только их отпугивает. Нужно следите за сроком действия ошейника – в среднем он будет эффективным до 8 месяцев.

Самые популярные народные средства для выведения блох у кошек

Для этого используют хозяйственное мыло, с помощью которого животное купают с интервалом в 5 дней несколько раз.

Для борьбы с паразитами используют раствор яблочного уксуса. Уксус разводят в пропорциях 2 к 1 и разбрызгивают на шерсть кошки.

Для отпугивания блох применяют различные специи – масло орегано, тмин, розмарин и т.д.

Следует иметь в виду, что если блохи завелись на кошке, то, скорее всего, они будут в помещении. Поэтому после обработки питомцы, нужно дезинфицировать помещение.

Как обработать от блох помещения

Для этого можно приобрести специальный препарат, предназначенный для дезинфекции помещения. Продается он в аптеках и обычно нуждается в разведении перед использованием. Тщательно вымойте этим раствором все доступные поверхности, затем ополосните чистой водой.

Обработать поверхности можно и раствором хлоркой.

Среди народных средств для обработки помещения от блох используют отвар полыни.

Мягкая мебель, ковры, щели нужно тщательно пропилисосить.

Постельное белье и мягкие игрушки постирать при высокой температуре.

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