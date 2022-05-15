Как избавиться от неприятного запаха в обуви домашними средствами

От неприятного запаха даже от новой обуви не застрахован никто. Не всегда помогает и кропотливый уход за ногами. Советы, как избавиться от неприятного запаха от обуви — в материале ТСН.ua

При своевременном и правильном уходе за ногами причинами неприятного запаха в обуви может быть некачественный материал обуви, особенно это касается стельок. Лучше, конечно, покупать кожаную обувь, а стельки желательно чаще менять. Можно использовать специальные стельки с активированным углем, противогрибковыми, с натуральной основой. Очень важно тщательно просушивать промоченную обувь, потому что влага может вызвать появление грибка, который и вызывает неприятный запах. Если материальные средства позволяют, то лучше купить вторую пару обуви, чтобы можно было более тщательно просушить свои ботинки, туфли, кроссовки.

Лишить неприятного запаха обуви можно с помощью специальных средств – дезодорантов, растворов, стикеров. Эффективны и народные средства борьбы с запахом.

Как избавиться от неприятного запаха обуви с помощью домашних средств

Самое простое, что можно сделать, так это протереть, помыть обувь обычным мыльным раствором.

Избавиться от запаха за пять минут помогут такие средства как перекись водорода, уксус. Ватой, смоченной уксусом или перекисью водорода протереть обувь внутри. Постарайтесь не налить слишком много жидкости, чтобы обувь не пришлось сушить.

Если нет аллергии на єфирные масла, можна капнуть на стельку несколько капель масла чайного дерева, лаванды или лимонного сока. Эфирные масла и сок лимона обладают антибактериальными свойствами, кроме того,имеют собственный приятный аромат. Можно развести несколько капель вещества в воде и обрызгать этой смесью обувь внутри, а затем высушить.

За ночь убрать неприятный запах обуви помогут чайные пакетики. Положите его в обувь на ночь и утром уберите. Чай обладает антибактериальными свойствами, кроме того, он хороший сорбент – впитывает в себя любой запах.

Кроме чайных пакетиков убрать неприятный запах из обуви за ночь помогут сода, детская присыпка, активированный уголь. Они впитывают влагу, которая и может быть причиной размножения бактерий, вызывающих запах. Высыпьте на ночь в обувь соду, присыпку или растолченный уголь. Можно непосредственно в обувь, но перед этим вещества положить в пакет, чтобы не запачкали ботинки. Если непосредственно в обувь, утром ее нужно хорошо вытряхнуть или пропылесосить.

Обувь можно заморозить. Зимой для этого вынести ее на ночь на мороз, например на балкон, летом можно положить обувь в холодильник. Стельки перед этим вынуть. Мороз убивает бактерии.

Уничтожить неприятный запах в обуви могут свежие или засушенные листья мяты, измельченная кора дуба. Просто положите их в холщовый или льняной мешочек перед тем как положить их на ночь в обувь.

Бороться с запахом плесени тоже можно, правда это займет больше времени. Сначала нужно помыть обувь мыльным раствором, для дезинфекции протереть раствором хлора. После этого взять в равных частях нашатырный спирт и водку или нашатырный спорт и уксус и этим раствором тщательно протереть обувь внутри и снаружи. И высушить.

В конце концов обувь, если она не кожаная и материал это позволяет сделать, можно постирать в стиральной машинке использовав для этого нужный режим стирки. Чтобы избавиться от неприятного запаха в кроссовках, как раз лучше всего использовать стиральную машинку.

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