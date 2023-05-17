Как избавиться от одуванчика на огороде, садовом участке, газоне: механические, химические и народные методы

Как уничтожить одуванчик, можно ли избавиться от растения раз и навсегда

Несмотря на то, что у одуванчика много полезных свойств — это сорняк, который, если ничего не делать, мгновенно заполонит весь участок. А все потому, что одуванчик очень легко размножается и распространяется, захватывая территорию. С исчезновением цветков растения никуда не деваются и продолжают свой рост и развитие.

Можно ли вывести одуванчики с участка навсегда

Избавиться полностью от одуванчиков на участке, скорее всего, не получится. Семена одуванчика на своих "парашютах" разносятся ветром на многие километры вокруг. И даже если избавиться от одуванчика на своем участке, семена обязательно прилетят из соседнего.

Погибнут ли одуванчики, если их постоянно косить?

К сожалению нет, оставленные на участке цветоносы одуванчика успеют распросртанить семена даже если будут отделены от корней и сухими.

Так же сложенные в компостную кучу одуванчики легко распространят свои семена.

Кроме семян, одуванчик имеет особенно живучие корни. Длиной до 60 см, хотя они достаточно хрупкие, но хорошо регенерируются при повреждениях, образуя придаточные побеги и боковые корни. То есть из незамеченного после "зачистки" участка и оставленного в земле обрезка корня одуванчика вырастет розетка с листьями и цветками.

Поэтому не нужно пытаться уничтожить одуванчик безвозвратно, основные усилия нужно приложить, чтобы не дать одуванчику распространить семена, для этого нужно регулярно уменьшать их количество.

Профилактика появления одуванчиков

Для того чтобы предотвратить появление растения нужно:

Весной перекапывать и обязательно мульчировать грядки и клумбы.

Если одуванчики уже появились, пропалывать их до созревания семян.

Засевать травой пустые участки на территории.

Осенью глубоко перекапывать землю.

Важно все эти меры профилактики повторять, проводить регулярно.

Если одуванчики уже завладели участком, нужно использовать специальные средства борьбы.

Механические способы борьбы с одуванчиком

Регулярное скашивание одуванчика

Косить одуванчик нужно не реже одного-двух раз в неделю, скашивать растение нужно очень низко, у самого уровня земли. После скашивания корни одуванчиков будут давать новые и новые побеги, но через несколько недель ослабеют и истощаются.

Важно это делать, когда растение уже зацвело, но еще не успело сформировать семена. В это время способность одуванчиков к регенерации наименьшая.

Не забывайте своевременно убирать с места кошения растение и уничтожать срезанные цветоносы. В противном случае семена разлетятся по всему участку.

Удаление одуванчика из грунта с помощью специальных инструментов

Для выкорчевки или выкручивания одуванчиков из земли можно использовать специальные инструменты – дрейфовые пистолеты, лопаты с узким полотном, другие вытягиватели сорняков с корнем.

Как избавиться от одуванчика с помощью гербицидов

Если одуванчики заполонили участок, и справиться с ними вручную просто невозможно использовать химию.

Химикаты уничтожают надземную часть одуванчика, поэтому важно применять послевсходовые гербициды, и обработку проводить до того, как сорняк отцветет и созреют летучие семена.

Осенняя обработка сорняков гербицидами не эффективна из-за того, что перед зимой все процессы сильно замедляются.

Нужно помнить, что гербициды, кроме одуванчиков, уничтожают все виды растений, на которые попадут. Потому может пострадать газонная трава и культурные растения. Гербициды могут действовать достаточно долго, подавляя обработанную растительность в течение нескольких недель.

Народные средства для борьбы с одуванчиками

Распространены народные методы борьбы с одуванчиками, как посыпание мукой или солью, полив раствором соли или просто кипятком, полив соляной кислотой, как показывает практика, малоэффективны, а некоторые, как, например, полив кислотой опасны для растений и самого человека.

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