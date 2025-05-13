Как избавиться от трамы между тротуарными плитами: 7 способов / © pixabay.com

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Перед монтажом плитки или брусчатки важно обработать почву пестицидами, затем положить геотекстиль. Так вы убережете себя от проблемы прорастания травы между плитами.

Однако часто растения все равно вырастают. Что тогда делать? Как избавиться от травы между брусчаткой? Существует несколько простых способов:

Специальный нож – его еще называют щелевым очистителем или Г-образным ножом, ножом-крючком для травы. Купить его можно в любом магазине, где продаются товары для сада и огорода. Работать с ним просто, не нужно учить инструкции. Да и сноровки никакой не нужно. Пищевая сода – приготовьте специальный содовый раствор. Для этого возьмите на 1 литр горячей воды (максимальная температура 50 градусов) 3 столовых ложки соды. Полейте смесью все те места, где растет трава. Следует обратить внимание, этот способ, как избавиться от травы между брусчаткой, подходит только для мелких сорняков. Уксус и хозяйственное мыло – обе составляющие нужно смешать в пропорции 1:1. Затем залить все швы между плитами. Этот метод очень результативен, потому что трава не будет расти до 3 лет. Кипяток – нагрейте до кипения воду и просто залейте ею нежелательную растительность. Это очень быстрый способ, как избавиться от травы между брусчаткой. Однако он не очень эффективен. Через 2-3 недели сорняки снова прорастут. Раствор для чистки гонтовых черепичных крыш – очень простой и бюджетный вариант. В основе этих растворов – пищевые кислоты. Они выжигают траву на 3-5 лет. Керосин – это токсическое вещество, а потому этот способ, как избавиться от травы между брусчаткой, следует использовать только в том случае, если вы уже совсем отчаялись. Гербициды – можно взять порошковые или жидкие средства, растворить их в воде (соответственно инструкции). Перед нанесением не забудьте надеть респиратор. Саму процедуру лучше проводить в тихую, безветренную и сухую погоду. Следите также, чтобы раствор не попал на декоративные растения.