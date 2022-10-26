Как избавиться от запаха кошачьей мочи на разных поверхностях: народные методы и готовые средства

Вывести запах кошачьей мочи из дома бывает непросто. Обычные средства с ним не справляются, а проблема может повторяться снова и снова. Сначала нужно понять, почему кошка игнорирует лоток, чтобы скорректировать поведение. А о том, чем вывести запах кошачьей мочи на разных поверхностях – читайте в материале ТСН.ua.

Почему появляется неприятный запах кошачьей мочи в доме

Чтобы лучше понять, как избавиться от запаха кошачьей мочи, нужно выяснить его причины. Эта биологическая жидкость содержит феромоны и мочевину, отличающиеся очень сильным запахом. Они нужны котам для того, чтобы метить свою территорию. На воздухе моча распадается на аммиак и тиол (имеет запах сероводорода), а затем кристаллизуется.

Почему же кот перестал ходить на лоток и метит разные поверхности в квартире или доме?

Самой популярной причиной являются метки. Когда кошки достигают половой зрелости, они начинают оставлять после себя отметины с неприятным запахом. Чаще эта проблема решается кастрацией. Следует обратить внимание, если вы кастрировали уже взрослого кота, он будет продолжать метить еще некоторое время, но его метки будут отличаться менее выраженным запахом. Чем нейтрализовать запах кошачьей мочи и отучить любимца ставить метки? Следует обработать место, где он делает это чаще всего, любым веществом с сильным ароматом.

Есть и другие предпосылки, почему кот не ходит на лоток. И о них нужно знать до того, как вы начнете думать, чем убрать запах кошачьей мочи:

коту не подходит его лоток или не нравится место, где он расположен;

возле кошачьего туалета любимец чувствует запахи, которые ему неприятны;

как реакция на стресс: у хозяина родились дети, появление других животных, переезд, ремонт;

проблемы со здоровьем: обычно они связаны с мочевыводящими путями и почками.

Если вы постоянно используете один лоток и наполнитель, но кот вдруг прекратил ходить в кошачий туалет, рекомендуется показать животное ветеринару.

Как убрать запах кошачьей мочи

Вывести запах кошачьей мочи можно народными методами и готовыми средствами. В каждом зоомагазине сегодня можно найти химикаты-спреи, лишающие неприятных ароматов, если кот оставил после себя лужу. Но здесь важно быть очень аккуратным. Ведь сильно действующее средство может повредить поверхность: диван, пол, обувь, одежда и т.д. Поэтому подбирать нужно очень тщательно.

Чем убрать свежую лужу

Сначала нужно насыпать гранулы соли или наполнителя для кошачьего туалета, чтобы они впитали в себя жидкость. После этого поверхность моют, используя бытовую химию, которая не навредит здоровью любимца и материала, из которого изготовлена вещь.

Как не сделать еще хуже

Не рекомендуется использовать хлорсодержащие средства, ведь они могут только усугубить ситуацию и усилить запах кошачьей мочи. Не выбирайте непроверенную химию – она может навредить поверхности и быть токсичной для вашего любимца.

Как избавиться от запаха кошачьей мочи в домашних условиях: народные средства

Как избавиться от запаха кошачьей мочи в домашних условиях / Фото: Pexels

Если у вас нет времени идти в зоомагазин за специальным готовым средством или вы не хотите использовать химию, существуют народные средства для удаления запаха кошачьей мочи:

Сода – помогает быстро и эффективно избавиться от запаха кошачьей мочи, выводит пятна практически с любых поверхностей. Насыпьте небольшое количество соды в мочу. Приготовьте специальный раствор: чайная ложка моющего средства и четверть стакана 3% перекиси водорода. Налейте раствор на соду и разотрите зубной щеткой. После того, как жидкость высохнет, место нужно пропылесосить. Йод – чтобы приготовить раствор, нужно взять на 200 мл воды 6 капель йода. Такое средство для удаления запаха кошачьей мочи идеально подходит для ковров и темных поверхностей. Следы нужно затереть и оставить, чтобы они подсохли. Кроме того, что йод эффективно удалит запах, он еще и неприятен кошкам, а потому защитит поверхность от появления новых луж. Уксус – если вы ищете, чем перебить запах кошачьей мочи, следует обратить внимание на простой раствор уксуса и воды (в пропорции 1:3). Средство нужно разбрызгать на поверхность, при необходимости протереть. Очень важно после этого не смываться водой. Запах уксуса развеется сразу после того, как жидкость высохнет. Спирт — можно обработать пострадавшую поверхность обычным этиловым спиртом и подождать, пока она высохнет. Однако спиртосодержащие вещества следует аккуратно использовать, ведь они могут повредить текстиль. Глицерин – чем вывести запах кошачьей мочи, если он уже устаревший? Здесь вам поможет глицерин. Сначала затрите все пятна глицерином, а затем хорошо промойте водой с мылом.

Готовые средства для удаления запаха кошачьей мочи

В зоомагазинах можно найти и готовые химикаты против неприятного запаха:

Спреи – перед использованием тщательно прочтите инструкцию от производителя. Спреи подходят для любых поверхностей и не содержат токсичных для кошки веществ. Кислородный отбеливатель – помогают устранить как свежие, так и устаревшие пятна от кошачьей мочи, выводят неприятный запах. Однако они подходят только для вещей из светлого текстиля.

Как вывести запах кошачьей мочи на разных поверхностях

Как вывести запах кошачьей мочи из дивана и других поверхностей / Фото: Pexels

Свежая лужа может появиться не только на полу, но и на любимом диване, на одежде или обуви. Нужно понимать, чем вывести запах кошачьей мочи из разных материалов, чтобы не повредить их.

Как вывести запах кошачьей мочи с пола

Здесь все зависит от особенностей покрытия:

если пол из натурального дерева, нужно использовать максимально сухие методы (т.е. без большого количества жидкости);

на линолеуме можно использовать спрей и моющие средства;

вывести запах кошачьей мочи из плитки поможет уксус, сода, разнообразные средства для мытья полов;

а вот для очищения ковролина подойдет сухая сода и готовые средства.

Чем вывести запах кошачьей мочи из ковра

В этом случае можно использовать народные средства, например:

спирт и спиртосодержащие вещества – лучше всего подходят для свежих пятен, запах моментально исчезнет;

уксус – еще один эффективный вариант, нужно нанести раствор из уксуса и воды, а затем промокнуть тряпкой;

сода – прекрасно подходит, если нужно очистить ковер, ею присыпают кошачьи метки, сверху добавляют перекись водорода и оставляют на несколько часов.

Как вывести запах кошачьей мочи из дивана

Если следы свежие, их нужно тщательно промокнуть салфеткой. После этого можно нанести уксус, бытовую химию или готовое средство из зоомагазина.

Запах кошачьей мочи на матрасе

Сначала нужно отправить в стирку чехол для матраса. А вот вывести запах кошачьей мочи из самого матраса можно двумя способами:

с помощью лимонной кислоты – в воде нужно растворить чайную ложку и втереть в пятно, через два часа протереть влажной тряпкой;

приготовить раствор из уксуса, перекиси водорода и соды — сначала смешать с водой уксус и нанести на загрязненную поверхность, через час засыпать содой, а через 30 минут пропылесосить, в конце пятно обрабатывается перекисью водорода.

Как вывести запах кошачьей мочи из одежды

Свежее пятно можно вывести с помощью обычной стирки с порошком. Однако стирать такую одежду нужно отдельно от других вещей. Сначала его нужно замочить в отбеливателе на 2-3 часа. Затем переложить в воду с белым уксусом (пропорции 3:1), затем поместить на пятно немного соды и оставить на 15 минут. Затем можно постирать в стиральной машине с холодным режимом.

Как избавиться от запаха кошачьей мочи на обуви

Если это текстильная обувь, ее можно постирать. Также можете замочить его в воде с мылом. Но так можно вымыть только свежую мочу.

Кожаную обувь можно отмыть с помощью раствора марганца или обычного йода. С первого раза вывести запах кошачьей мочи сложно. Необходимо повторить процедуру несколько раз.

Обувь из кожзама и экокожи можно обработать уксусом или солью. Если вы выбираете второй метод, сначала протрите поврежденную обувь ватным диском, намоченным в уксусе. Также подойдет сода, перекись водорода, камфорный спирт, лимонная кислота, глицерин, хозяйственное мыло, спирт.