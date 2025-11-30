Как избежать наказания за СЗЧ: в ТЦК сделали важное разъяснение

Наказания за СЗЧ можно избежать

В случае самовольного оставления части (СВЧ) военный может избежать наказания. Однако последствия зависят от продолжительности СВЧ и дальнейших намерений военнослужащего после возвращения в часть.

Соответствующее разъяснение опубликовали на Facebook-странице Сумского областного ТЦК и СП.

Если военный отсутствовал не более трех суток, и самостоятельно вернулся в часть, уголовная ответственность не предусмотрена. В таких ситуациях:

уголовное производство не открывают;

военнослужащий продолжает службу без дополнительных процедур.

В случае если отсутствие длилось более трех суток, но нарушение произошло впервые и военный хочет вернуться на службу, предусмотрен специальный порядок:

открывается уголовное производство;

военный через приложение «Армия+» обращается к командиру и получает письменное согласие на продолжение службы;

подается ходатайство прокурору или органу досудебного расследования с намерением вернуться;

материалы передаются в суд;

суд может принять решение об освобождении от уголовной ответственности;

после этого военный возвращается к службе.

Если СЗЧ было совершено повторно или военный не желает возвращаться:

открывается уголовное производство;

лицо объявляют в розыск;

осуществляется задержание;

избирается мера пресечения;

дело передается в суд;

судом выносится приговор.

Наказание за СЗЧ — лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

«СЗЧ — это не просто „отсутствие без разрешения“, а правонарушение с реальными юридическими последствиями. Если военнослужащий осознает ошибку и стремится вернуться к службе — закон предусматривает механизм для этого, но действовать нужно официально и как можно быстрее», — разъяснили в ТЦК.

