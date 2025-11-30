- Дата публикации
Как избежать наказания за СЗЧ: в ТЦК сделали важное разъяснение
Если военный отсутствовал не более трех суток, и самостоятельно вернулся в часть, уголовная ответственность не предусмотрена.
В случае самовольного оставления части (СВЧ) военный может избежать наказания. Однако последствия зависят от продолжительности СВЧ и дальнейших намерений военнослужащего после возвращения в часть.
Соответствующее разъяснение опубликовали на Facebook-странице Сумского областного ТЦК и СП.
Если военный отсутствовал не более трех суток, и самостоятельно вернулся в часть, уголовная ответственность не предусмотрена. В таких ситуациях:
уголовное производство не открывают;
военнослужащий продолжает службу без дополнительных процедур.
В случае если отсутствие длилось более трех суток, но нарушение произошло впервые и военный хочет вернуться на службу, предусмотрен специальный порядок:
открывается уголовное производство;
военный через приложение «Армия+» обращается к командиру и получает письменное согласие на продолжение службы;
подается ходатайство прокурору или органу досудебного расследования с намерением вернуться;
материалы передаются в суд;
суд может принять решение об освобождении от уголовной ответственности;
после этого военный возвращается к службе.
Если СЗЧ было совершено повторно или военный не желает возвращаться:
открывается уголовное производство;
лицо объявляют в розыск;
осуществляется задержание;
избирается мера пресечения;
дело передается в суд;
судом выносится приговор.
Наказание за СЗЧ — лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
«СЗЧ — это не просто „отсутствие без разрешения“, а правонарушение с реальными юридическими последствиями. Если военнослужащий осознает ошибку и стремится вернуться к службе — закон предусматривает механизм для этого, но действовать нужно официально и как можно быстрее», — разъяснили в ТЦК.
Напомним, ранее народный депутат Роман Костенко заявил, что ситуация с уклонением от мобилизации в Украине является критической, а 80% призывников убегают из центров подготовки. Со временем количество уклоняющихся может сравниться с численностью действующей армии.