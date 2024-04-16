Как избежать отключений света: к украинцам обратились с важной просьбой

Украинцев призывают ежедневно экономить электроэнергию с 19:00 до 22:00 — это поможет избежать массовых отключений света.

Это говорится в заявлении НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что сейчас энергетики одновременно работают над двумя важными задачами: ликвидацией последствий массированных ударов российской армии и подготовкой к следующему отопительному сезону. Объем повреждений энергообъектов после трех массированных комбинированных атак врага чрезвычайно велик.

"Из-за этого все уцелевшие электростанции и высоковольтные подстанции "Укрэнерго" работают на максимуме своих возможностей, чтобы выработать и передать достаточно электроэнергии для покрытия потребностей потребителей. Но даже в этой сложной ситуации нельзя пренебречь ремонтной кампанией, во время которой электростанции готовят свое оборудование к следующему. отопительного периода. Для ремонта часть оборудования нужно останавливать, что уменьшает возможности электростанций производить электроэнергию», – объясняют в компании.

В период пикового потребления – с 19.00 до 22.00 просят избегать использования таких приборов как обогреватель, бойлер, теплый пол, стиральная машина, кондиционер и т.д. Также не следует одновременно включать несколько приборов, увеличивающих нагрузку на сети. В частности, это электрочайник, кофеварка, утюг, фен для волос и т.д. Кроме того, рекомендуется извлекать каждое зарядное устройство из розетки после использования, а также сократить использование электроэнергии устройствами в спящем режиме.

Как сообщалось, в Минэнерго оценили вероятность массовых отключений света. Отмечается: пока речь не идет о введении графиков для всей страны. Впрочем, неизвестно, чего ожидать от врага, а также, какие могут быть последствия возможных атак агрессорки России.

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