Как избежать тюрьмы после СОЧ: в ТЦК дали разъяснение

СВЧ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Военнослужащие, которые впервые во время военного положения самовольно оставили часть (СОЧ), имеют законную возможность избежать уголовной ответственности. Процедура возвращения к исполнению обязанностей предполагает четкий алгоритм действий через командование и судебные органы.

Об этом сообщили в Львовском областном ТЦК и СП.

Как вернуться из СОЧ без суда

«Законодательство Украины предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности для военнослужащих, которые впервые во время военного положения самовольно оставили воинскую часть», — отметили в ТЦК.

Также добавили, что военнослужащий должен изъявить добровольное желание продолжить службу и получить соответствующее согласование от командования.

Пошаговый алгоритм легализации статуса военнослужащего после СОЧ:

Представить официальный рапорт о намерении продолжать военную службу.

Получить письменное согласие командира части или батальона резерва.

Обратиться с ходатайством о возвращении на службу к следователю, прокурору или суду.

Завершающим этапом процедуры является передача материалов дела в суд. Именно орган судебной власти принимает окончательное решение об освобождении человека от уголовной ответственности.

Представители ТЦК и СП отмечают, что для положительного результата важно действовать исключительно в рамках закона и не медлить с инициативой возвращения к исполнению военных обязанностей.

СОЧ в Украине — последние новости

Ранее мы писали, что реформа ТЦК не способна кардинально изменить ситуацию с мобилизацией или уменьшить количество случаев самовольного оставления части.

Также мы писали, что в Сумах приговорили к 5 годам тюрьмы военного с инвалидностью, который самовольно оставил часть. Боец утверждает, что нуждался в лечении после ранения и инфаркта.

К слову, в Одессе полицейские задержали агрессивного мужчину с признаками опьянения, который бросался на людей с ножом. Нарушитель успел нанести травмы ребенку, прежде чем его схватили правоохранители.