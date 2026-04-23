- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 152
- Время на прочтение
- 2 мин
Как избежать тюрьмы после СОЧ: в ТЦК дали разъяснение
Что делать, если военный покинул часть, но хочет вернуться? В ТЦК объяснили как быть.
Военнослужащие, которые впервые во время военного положения самовольно оставили часть (СОЧ), имеют законную возможность избежать уголовной ответственности. Процедура возвращения к исполнению обязанностей предполагает четкий алгоритм действий через командование и судебные органы.
Об этом сообщили в Львовском областном ТЦК и СП.
Как вернуться из СОЧ без суда
«Законодательство Украины предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности для военнослужащих, которые впервые во время военного положения самовольно оставили воинскую часть», — отметили в ТЦК.
Также добавили, что военнослужащий должен изъявить добровольное желание продолжить службу и получить соответствующее согласование от командования.
Пошаговый алгоритм легализации статуса военнослужащего после СОЧ:
Представить официальный рапорт о намерении продолжать военную службу.
Получить письменное согласие командира части или батальона резерва.
Обратиться с ходатайством о возвращении на службу к следователю, прокурору или суду.
Завершающим этапом процедуры является передача материалов дела в суд. Именно орган судебной власти принимает окончательное решение об освобождении человека от уголовной ответственности.
Представители ТЦК и СП отмечают, что для положительного результата важно действовать исключительно в рамках закона и не медлить с инициативой возвращения к исполнению военных обязанностей.
СОЧ в Украине — последние новости
Ранее мы писали, что реформа ТЦК не способна кардинально изменить ситуацию с мобилизацией или уменьшить количество случаев самовольного оставления части.
Также мы писали, что в Сумах приговорили к 5 годам тюрьмы военного с инвалидностью, который самовольно оставил часть. Боец утверждает, что нуждался в лечении после ранения и инфаркта.
К слову, в Одессе полицейские задержали агрессивного мужчину с признаками опьянения, который бросался на людей с ножом. Нарушитель успел нанести травмы ребенку, прежде чем его схватили правоохранители.