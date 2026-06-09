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Как избежать ядовитых грибов в лесу: специалист назвал главные правила безопасного сбора
Мобильные приложения помогают избежать попадания на ядовитые грибы, но прежде всего следует знать несколько наиболее опасных видов.
Чтобы не встретить ядовитых грибов во время сбора в лесу, прежде всего следует хорошо изучить самые опасные виды. Их около 3%, в частности, это бледная поганка.
Это подчеркнул грибник, основатель Музея грибов и автор «Энциклопедии грибов» Юрий Соломченко в эфире «КИЕВ24».
«Другая категория ядовитости такова… Вы выживете», — шутит грибник.
По его словам, важно ориентироваться на базовые признаки и иметь свои знания о видах.
Современные технологии, конечно, могут быть только вспомогательным инструментом, но не заменяют опыт. Поэтому главным фактором безопасности при уборке остается подготовка грибника.
Ранее мы писали, что мужчина в июне пошел в лес и насобирал полную корзину грибов, поделившись фото своей находки в сети. Пользователи удивились обильному урожаю, ведь сезон грибов обычно считается менее активным в начале лета. Специалисты напоминают, что даже летом в лесу можно найти как съедобные, так и ядовитые грибы, поэтому важно быть внимательными при сборе.