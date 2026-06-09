Как избежать ядовитых грибов в лесу: специалист назвал главные правила безопасного сбора

Грибы / © iStock

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Чтобы не встретить ядовитых грибов во время сбора в лесу, прежде всего следует хорошо изучить самые опасные виды. Их около 3%, в частности, это бледная поганка.

Это подчеркнул грибник, основатель Музея грибов и автор «Энциклопедии грибов» Юрий Соломченко в эфире «КИЕВ24».

«Другая категория ядовитости такова… Вы выживете», — шутит грибник.

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По его словам, важно ориентироваться на базовые признаки и иметь свои знания о видах.

Современные технологии, конечно, могут быть только вспомогательным инструментом, но не заменяют опыт. Поэтому главным фактором безопасности при уборке остается подготовка грибника.

Ранее мы писали, что мужчина в июне пошел в лес и насобирал полную корзину грибов, поделившись фото своей находки в сети. Пользователи удивились обильному урожаю, ведь сезон грибов обычно считается менее активным в начале лета. Специалисты напоминают, что даже летом в лесу можно найти как съедобные, так и ядовитые грибы, поэтому важно быть внимательными при сборе.

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