Как изменила Курская операция ситуацию в Сумской области: что говорят власти

В Сумской области увеличилось количество обстрелов в приграничных районах, из-за которых украинские бойцы заходили в Курскую область.

Об этом заявил руководитель Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в интервью "РБК-Украина".

"Там, где наши войска заходили на территорию Курской области, количество обстрелов увеличилось. А количество артиллерийских систем, пулеметов, стрелкового оружия уменьшилось, потому что врага отбросили на 20-30 км от границы", — рассказал Артюх.

По его словам, существенно увеличилось количество авиаударов. В течение суток оккупанты осуществляют пуски 30-40 КАБов.

"Если в прошлом году это были единичные случаи, то сейчас это происходит на системной основе. Мы фиксируем удары по нашим объектам критической инфраструктуры и по населенным пунктам – частные дома или многоэтажки", – говорит руководитель ОВА.

По его словам, цель таких обстрелов – деморализовать население и заставить его покинуть территории, где люди проживают.

Напомним, военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан заявил, что контрнаступление врага на Курщине проваливается. Украинские Силы обороны пленили десятки захватчиков и ликвидировали многие как вражеских бойцов, так и техники.

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