В результате действия закона с новыми положениями относительно мобилизации в Украине, вступившего в силу 18 мая, на некоторое время была активизация притока людей в Вооруженные силы, особенно колебавшихся, но так или иначе желающих пойти в армию.

Об этом сказал бывший народный депутат, основатель Центра поддержки аэроразведки, а ныне командир подразделения ударных беспилотников "Орден Сантьяго" Игорь Луценко в интервью Hromadske.

"Но потом — как это быстро выросло, так быстро и спало. То есть есть определенный ресурс, который мы взяли и использовали. А дальше нужно брать новый рубеж какими-то новыми способами. Мобилизационный закон собрал урожай людей на этой волне. А сейчас это в 10, а то и в 20 раз меньше, чем то, что было в начале лета", — отметил Луценко.

Он также добавил, что эта мобилизационная "волна" держалась около двух месяцев.

Напомним, в Украине мужчины старше 60 лет, или менее 25 лет, освобожденные от мобилизации, могут присоединиться к войску. могут заниматься в армии. В частности, по словам основателя Центра поддержки аэроразведки, командира подразделения ударных беспилотников Игоря Луценко, мужчины могут производить определенный относительно безопасный перечень работ.

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