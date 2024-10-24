Как изменилось отношение украинцев к возможным переговорам с РФ – опрос

Большинство населения до сих пор выступает против того, чтобы договариваться с государством-агрессором, но количество сторонников переговоров постепенно растет.
В украинском обществе за последний год в полтора раза увеличилось количество тех, кто поддерживает начало мирных переговоров с Россией. Впрочем, большинство населения до сих пор выступает против того, чтобы договариваться с государством-агрессором.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова.
Респондентов, как и год назад, спросили, согласны ли они с каждым из трех утверждений по переговорам с РФ:
- Переговоры – это действенный способ достижения мира, которым следует воспользоваться уже сейчас.
- Переговоры можно вести после выхода на линию разграничения на 23 февраля 2022 года.
- Переговоры следует начать только после вывода войск РФ за границы Украины 1991 года.
Год назад немедленное начало переговоров поддерживали только 21% опрошенных, а 63% отрицали целесообразность переговоров. В этом году доля сторонников переговоров выросла до 35%, в то же время количество противников мирного диалога снизилось до 48%.
Также увеличилось количество тех, кто согласился, что переговорный процесс можно начинать после возвращения территорий, оккупированных россиянами после 24 февраля 2022 года (25% в 2023 году и 37% – в 2024 году). Не поддерживают такую позицию 41% респондентов по сравнению с 61% в прошлом году.
В то же время стало меньше тех, кто согласился бы на переговоры с агрессором только после возвращения Крыма и Донбасса – их доля уменьшилась с 61% до 49%. Не согласны ждать переговоров до полной деоккупации Украины 24% опрошенных по сравнению с 29% в прошлом году.
Опрос был проведен Центром Разумкова в период с 20 по 26 сентября 2024 года методом face-to-face во всех регионах Украины, за исключением зоны боевых действий и временно оккупированных территорий. В опросе приняли участие 2016 респондентов от 18 лет, которые воспроизводят демографическую структуру взрослого населения Украины по возрасту, полу и типу поселения по состоянию на начало 2022 года. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Напомним, украинцам все труднее донатить на помощь ВСУ. Опрос показал, что падение уровня доходов является основной причиной уменьшения пожертвований.
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