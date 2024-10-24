Как изменилось отношение украинцев к возможным переговорам с РФ – опрос

Большинство населения до сих пор выступает против того, чтобы договариваться с государством-агрессором, но количество сторонников переговоров постепенно растет.

В украинском обществе за последний год в полтора раза увеличилось количество тех, кто поддерживает начало мирных переговоров с Россией. Впрочем, большинство населения до сих пор выступает против того, чтобы договариваться с государством-агрессором.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова.

Респондентов, как и год назад, спросили, согласны ли они с каждым из трех утверждений по переговорам с РФ:

Переговоры – это действенный способ достижения мира, которым следует воспользоваться уже сейчас. Переговоры можно вести после выхода на линию разграничения на 23 февраля 2022 года. Переговоры следует начать только после вывода войск РФ за границы Украины 1991 года.

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Год назад немедленное начало переговоров поддерживали только 21% опрошенных, а 63% отрицали целесообразность переговоров. В этом году доля сторонников переговоров выросла до 35%, в то же время количество противников мирного диалога снизилось до 48%.

Также увеличилось количество тех, кто согласился, что переговорный процесс можно начинать после возвращения территорий, оккупированных россиянами после 24 февраля 2022 года (25% в 2023 году и 37% – в 2024 году). Не поддерживают такую позицию 41% респондентов по сравнению с 61% в прошлом году.

В то же время стало меньше тех, кто согласился бы на переговоры с агрессором только после возвращения Крыма и Донбасса – их доля уменьшилась с 61% до 49%. Не согласны ждать переговоров до полной деоккупации Украины 24% опрошенных по сравнению с 29% в прошлом году.

Опрос был проведен Центром Разумкова в период с 20 по 26 сентября 2024 года методом face-to-face во всех регионах Украины, за исключением зоны боевых действий и временно оккупированных территорий. В опросе приняли участие 2016 респондентов от 18 лет, которые воспроизводят демографическую структуру взрослого населения Украины по возрасту, полу и типу поселения по состоянию на начало 2022 года. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, украинцам все труднее донатить на помощь ВСУ. Опрос показал, что падение уровня доходов является основной причиной уменьшения пожертвований.

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