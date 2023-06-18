Как изменился рынок труда: где и каких специалистов ищут в Украине

В каких областях больше всего вакансий и на каких специалистов спрос.

После начала полномасштабного вторжения России в Украине изменился рынок труда, поскольку многие специалисты уехали за границу, спасаясь от войны.

По данным одного из порталов по поиску работы, в Украине по количеству размещенных вакансий лидируют Киев –23 597, Львов – 7003, Днепр – 6374, Одесса – 5712 и Харьков – 3089.

Работодатели больше всего ищут таких специалистов – продавец-консультант (7782), менеджер по продажам (5833), онлайн-консультант (5583), водитель (3444), повар (3208), администратор (3068), кассир (2648).

По данным портала, в мае компании разместили 90 023 вакансии – рост составил более 9%. Рынок труда догоняет по показателю май 2021 года и даже январь 2022 года. Июнь может стать месяцем, когда будет установлен новый рекорд.

Прирост вакансий

В мае рост количества вакансий наблюдается особенно в прифронтовых областях и регионах на западе Украины. Наибольший прирост по сравнению с апрелем был зафиксирован в Тернопольской (+17% – 2 171 вакансия), Ивано-Франковской (+14% – 2 832), Сумской (+13% – 828), Ровенской (+13% – 1 868) ) и Харьковской (+12% – 3 131) областях.

Интенсивнее всего прирастали вакансии для должностей – водитель экскаватора (+47%), маляр (+45%), прораб (+42%), горничная (+41%), водитель погрузчика (+40%). Также выросло количество вакансий по должностям разнорабочий, строитель, сантехник, пиццайоло, управляющий сети магазинов.

Средняя заработная плата по Украине

В мае также наблюдался рост средней зарплаты по Украине, которая составила 16500 грн. В целом, с начала года зарплата выросла на 10% (с 15 000 до 16 500 грн).

Также выросли заработные платы в отдельных регионах Украины. К примеру, в Днепропетровской области с 15 000 до 16 000 грн, в Киевской – с 18 000 до 18 200 грн, в Одесской – с 15 500 до 16 000 грн.

Напомним, раненые украинские военные получат от государства работу.

Читайте также: