Как изменился уровень безработицы в Украине: новые данные и прогнозы

По итогам 2024 года уровень безработицы снизился до 14,3%. Однако рынок труда остается нестабильным.

Средний уровень безработицы в 2024 году сократился до 14,3%. Известно, что в 2023 году показатель составил 17,4%, а в 2022-м – 18,5%.

Об этом стало известно из трекера экономики от Центра экономической стратегии.

"Рынок труда оставался неравномерным: вакансий было много, но безработица все еще оставалась высокой, что свидетельствует о наличии структурной безработицы. Нехватка рабочей силы стала одной из ключевых проблем бизнеса", – заявили аналитики.

По словам экспертов, недостаток рабочей силы обострил конкуренцию среди компаний, что привело к увеличению реальных зарплат, даже по сравнению с военным периодом.

Вместе с тем работодатели начали активно привлекать женщин, студентов и пожилых людей на должности. В частности, женщины все чаще занимают профессии водителей грузовиков, сварщиков, слесарей и водителей общественного транспорта.

"Впрочем, переобучение требует времени, а количество рабочей силы и дальше сокращается из-за мобилизации и выезда людей за границу. Поэтому диспропорции на рынке труда сохранятся и в ближайшие годы", – говорится в материале.

Напомним, ранее эксперты назвали 8 профессий, которые будут вытеснять ИИ.

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