Как изменить имя в Украине: условия, документы и кому могут отказать

Как изменить имя в Украине / © Unsplash

Некоторым украинцам хочется изменить свое имя. Причин может быть много — собственное имя не нравится, оно ассоциируется с чем-то неприятным или человек чувствует новый этап в жизни. Изменить имя и документы в Украине на самом деле не так сложно, как может показаться.

Подробное объяснение об изменении имени в Украине имеет портал Дія.

Как изменить имя в Украине и кто имеет на это право

Официально изменить имя в Украине можно с момента достижения гражданином 14 лет. В 14-летнем возрасте на это нужно письменное согласие родителей. Уже с 16 лет подростки вправе изменять имя самостоятельно.

Для того чтобы изменить имя, нужно обратиться с заявлением и соответствующим пакетом документов в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния. С собой нужно взять такой пакет документов:

паспорт гражданина Украины;

свидетельство о рождении;

фотографию;

дополнительные документы в зависимости от обстоятельств (о браке или расторжении брака, предварительной смене имени и т.п.);

документ, подтверждающий уплату пошлин и услуг;

заявление о желании сменить имя.

В случае, если заявление представляет подросток до 16 лет, требуется также заявление от родителей или опекунов. Если имя меняется не впервые, предварительные документы об изменении имени нужно добавить также. Во время военного положения обратиться можно в любое отделение загса.

Рассматривать заявление и документы на смену имени могут до 3 месяцев. После того как ваше обращение будет рассмотрено, вам выдадут свидетельство об изменении имени.

Отказать в изменении имени могут по нескольким причинам:

осуществление уголовного производства по заявителю или его нахождение под административным надзором;

наличие у заявителя непогашенной судимости;

официальное обращение правоохранителей по розыску личности;

представление ложных сведений о себе.

Заявителю необходимо будет уплатить административный сбор — 5,10 грн. В случае повторной смены имени заплатить придется 51 гривну.

Не платить административный сбор могут ВПЛ, а также граждане, обращающиеся на территориях, где ограничен доступ к государственным реестрам.

Если вам отказали в услуге, с жалобой можно обратиться в Министерство юстиции Украины или Окружной административный суд.

Какие еще персональные данные можно изменить по собственному желанию

По собственному желанию в Украине также можно изменить фамилию.

В случае брака можно изменить только фамилию.

В случае усыновления ребенка ему можно изменить фамилию, имя и отчество.

А в случае, если ваш отец изменил свое имя, вы имеете право на изменение отчества. Однако менять отчество можно и без такой причины. По закону, принятому в 2021 году, все украинцы могут изменить отчество, если им этого хочется.