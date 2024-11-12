Как изменить место службы в приложении "Армія+": Умеров разъяснил детали

Такая функция в приложении позволит заменить процедуру долгих согласований.
Правительство приняло постановление, упрощающее подачу рапортов на смену места службы через приложение "Армія+".
Об этом 12 ноября заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.
Вместо долгих согласований теперь нужна только копия военного билета (или удостоверения офицера) и рекомендательное письмо от новой бригады. Для рядового и сержантского состава разрешение от действующего командира больше не нужно.
Кадровый центр ВСУ разрабатывает документы по четко определенной процедуре в течение 72 часов.
"При отсутствии оснований для отказа военнослужащий получает уведомление о результате рассмотрения в приложении "Армія+". А в случае отрицательного решения – сообщение о причинах отказа" – рассказал министр.
Также предусмотрена защита прав военных: необоснованные отказы будут пересматриваться Министерством обороны.
По словам Умерова, перевод возможен не чаще раза в год и после шести месяцев службы в текущем подразделении.
Функция будет доступна в приложении с 15 ноября.
Напомним, ранее Зеленский анонсировал о внедрении прозрачного механизма перевода военнослужащих между частями ВСУ по их инициативе.
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