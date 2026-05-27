Как изменить военный учет в ТЦК после переезда: сроки, правила и обязанности

Если вы переехали на новое место жительства, во время военного положения вы обязаны уведомить ТЦК об этом. Сколько есть времени, чтобы стать на учет в новом ТЦК и СП, и что еще нужно знать?

Больше об этом рассказали Юристы.UA.

Как изменить учет в ТЦК после переезда

В течение 7 календарных дней после переезда военнообязанные мужчины должны уведомить ТЦК о новом месте жительства и стать на учет. На государственную регистрацию в ЦНАП по закону есть немного больше времени.

Все граждане Украины, подпадающие под военный учет, должны состоять на военном учете в определенном ТЦК. Если вы сменили место жительства — район или город, вы должны встать на учет в другом ТЦК. Обычно учет происходит по территориальности. Каждый адрес привязан к определенному ТЦК.

После смены места жительства граждане должны менять государственную регистрацию в ЦНАПе и стать на учет в новом ТЦК. Причем на учет нужно встать до того, как идти в ЦНАП.

Адвокат Юрий Айвазян сообщил, что по закону призывники, военнообязанные и резервисты после переезда по новому адресу должны в семидневный срок стать на военный учет по новому месту жительства.

Если вы также меняете номер телефона, место работы — тоже нужно сообщать в ТЦК.

«Отдельно по регистрации места жительства, то после снятия с предыдущего места регистрации гражданин должен в течение 30 календарных дней задекларировать или зарегистрировать новое место жительства. Если обратиться после этого срока, администратор ЦНАП может составить протокол по статье 197 КУоАП», — добавил адвокат.

Напомним, по информации Луганского областного ТЦК и СП, ни одна отсрочка от мобилизации не назначается автоматически — без лично поданного заявления и соответствующих документов военнообязанного могут призвать.

Право на отсрочку имеют граждане, состоящие на военном учете и подпадающие под действие статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

С ноября 2025 года в Украине действует новая система, при которой большинство отсрочек продолжается автоматически, а приоритет предоставляется цифровому формату. Через приложение «Резерв+» доступно 11 типов онлайн-отсрочек.

Если категория граждан еще не оцифрована, документы и заявление необходимо подать лично через ЦНАП. Наличие действующей отсрочки проверяется исключительно путем сканирования QR-кода по электронному или распечатанному военно-учетному документу.

Этот код должен быть целым и пригодным для считывания, иначе отсрочка будет считаться неподтвержденной, что может стать основанием для мобилизации.

