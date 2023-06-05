Как изменится курс доллара до конца 2023 года: прогноз Dragon Capital

Аналитики улучшили прогноз курса гривны к доллару на конец года.

Курс доллара в Украине в конце 2023 года будет ниже 40 грн, ведь динамика валютного рынка в последние месяцы была намного лучше, чем ожидалось.

Об этом говорится в новом прогнозе компании Dragon Capital.

В компании отметили, что улучшили прогноз курса гривны к доллару на конец 2023 года до 39 грн/долл. Предыдущий прогноз предусматривал курс на уровне 43 грн/долл.

Аналитики объяснили, что ситуация улучшилась из-за:

мер НБУ, направленных на ограничение непроизводительного вывода капитала,

сезонного увеличения предложения иностранной валюты от аграриев перед началом посевной,

стабилизации девальвационных ожиданий населения и бизнеса.

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По результатам опроса Нацбанка Украины, ожидания курса доллара в перспективе 12 месяцев достигли самых высоких значений в октябре 2022 года – 41,2-43,2 грн/долл. А снизились эти ожидания в апреле 2023 года – до 39,6-41,4 грн/долл.

Dragon Capital отметили, что улучшению ожиданий способствовали меры НБУ по снижению спреда между наличным и официальным курсом, а также прекращение печати гривны для поддержки госбюджета.

Вернут ли гибкий валютный курс

Аналитики заявляют о возможности возвращения к ограниченной гибкости обменного курса уже в 2023 году благодаря благоприятному макроэкономическому фону и улучшению ситуации на валютном рынке.

В Dragon Capital ожидают, что НБУ будет активнее ослаблять валютные ограничения, прежде всего, на операции текущего счета.

Прогнозы по курсу доллара

Напомним, ранее финансовый эксперт Сергей Фурса анонсировал, что в июне курс доллара в Украине существенно не изменится и будет колебаться от 36,5 до 37,5 грн.

В то же время, финансовый эксперт Александр Хмелевский предупредил, что обострение боевых действий и атаки на инфраструктуру и жилые дома в Украине могут вызвать панику и увеличить спрос на наличную валюту. По оценкам эксперта, курс доллара в июне будет колебаться в пределах 37-38 грн.

Экономический эксперт Борис Кушнирук предупредил, что наличный доллар может подорожать в 2023 году до 40 грн, если НБУ отменит фиксированный официальный курс. Но время для такого решения еще не пришло, считает специалист.

По оценкам директора по инвестициям и руководителя департамента R&D в Capital Times Артема Щербины, средний официальный курс доллара в Украине по итогам 2024 года составит 41,8 грн, а в 2025 году – 43,6-44 грн.

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