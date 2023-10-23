Как изменится погода 23 октября: синоптики обновили прогноз

В некоторых областях ожидается дождь.
В Украине сегодня, 23 октября, облачно с прояснениями.
Об этом сообщил Украинский гидрометеоцентр.
В северо-восточных и восточных областях возможен небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, в северной части местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха +14...+19℃, в западных и северных областях +11...+16℃, в южной части страны +21...+26℃.
В Киевской области и в столице будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха по области +11...+16℃, в Киеве +14...+16℃.
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