Как изменится погода в первый день лета: прогноз синоптиков

Сегодня, 1 июня, в Украине прогнозируют переменную облачность.

Об этом сообщает Украинский гидрометеоцентр.

В западной части и местами в Киевской области возможны кратковременные дожди, грозы. На остальной территории без осадков.

В западных, Житомирской и Харьковской областях по утрам местами туман. Ветер преимущественно южный, в восточных областях северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +24...+29℃, на востоке и юго-востоке страны до +32℃; в Карпатах +15...+20℃.

В Киевской области и в столице ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер будет южный, 5-10 м/с. Температура воздуха по области +24...+29℃, в Киеве +27...+29℃.

Ранее синоптик сообщил, что погода в Украине будет летом с резкими перепадами. Ожидаются высокие температуры воздуха, ветры и сильные дожди.

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