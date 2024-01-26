Как изменится погода в Украине на выходных, 27-28 января

В Украине 27-28 января будет преобладать пасмурная погода с периодическими небольшими осадками. Умеренные дожди и мокрый снег завтра возможны только в западных областях.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Перспектива синоптическая в Украине интересная и хорошая. С 29 января ожидается прекращение осадков и солнечные прояснения. А с 31 января-1 февраля придет резкое потепление, хотя и с осадками, но до +3...8 градусов, а на юге и на юге юго-западе до +8...12 градусов", — написала она.

Зима еще продолжается и дальнейшие колебания температуры воздуха в сторону похолодания еще не будут, предупредила синоптик.

В Киеве 27-28 января будет около нуля, облачно, сыро, но без серьезных осадков.

С понедельника осадки прекратятся.

Ранее стало известно, что в Украине следует ожидать потепления только во второй декаде февраля. В течение месяца погода будет характеризоваться частыми изменениями температуры.

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