Как изменится погода в Украине на выходных, 27-28 января

Теплую погоду не стоит ожидать.
В Украине 27-28 января будет преобладать пасмурная погода с периодическими небольшими осадками. Умеренные дожди и мокрый снег завтра возможны только в западных областях.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Перспектива синоптическая в Украине интересная и хорошая. С 29 января ожидается прекращение осадков и солнечные прояснения. А с 31 января-1 февраля придет резкое потепление, хотя и с осадками, но до +3...8 градусов, а на юге и на юге юго-западе до +8...12 градусов", — написала она.
Зима еще продолжается и дальнейшие колебания температуры воздуха в сторону похолодания еще не будут, предупредила синоптик.
В Киеве 27-28 января будет около нуля, облачно, сыро, но без серьезных осадков.
С понедельника осадки прекратятся.
Ранее стало известно, что в Украине следует ожидать потепления только во второй декаде февраля. В течение месяца погода будет характеризоваться частыми изменениями температуры.
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