Как изменится погода в Украине сегодня, 17 июля

Жара накроет все области.
Сегодня, 17 июля, в Украине будет жаркий день с переменной облачностью. Осадки сегодня покроют лишь несколько областей. Ветер будет царить переменным направлениям со скоростью 3-8 м/с.
Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр
Температура будет днем +28...33°С, в восточной части страны термометры покажут +25...30°С.
В западных и Житомирской областях днем местами будет кратковременный дождь с грозой.
В Киеве температура достигнет 33 градусов тепла, без осадков.
Какая будет погода в течение недели — читайте в нашей новости.
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