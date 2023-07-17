Как изменится погода в Украине сегодня, 17 июля

Сегодня, 17 июля, в Украине будет жаркий день с переменной облачностью. Осадки сегодня покроют лишь несколько областей. Ветер будет царить переменным направлениям со скоростью 3-8 м/с.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр

Температура будет днем +28...33°С, в восточной части страны термометры покажут +25...30°С.

В западных и Житомирской областях днем местами будет кратковременный дождь с грозой.

В Киеве температура достигнет 33 градусов тепла, без осадков.

Какая будет погода в течение недели — читайте в нашей новости.

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