Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Как изменится погода в Украине сегодня, 17 июля

Как изменится погода в Украине сегодня, 17 июля

Жара усилится / Фото: Associated Press

Жара накроет все области.

Сегодня, 17 июля, в Украине будет жаркий день с переменной облачностью. Осадки сегодня покроют лишь несколько областей. Ветер будет царить переменным направлениям со скоростью 3-8 м/с.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр

Температура будет днем +28...33°С, в восточной части страны термометры покажут +25...30°С.

В западных и Житомирской областях днем местами будет кратковременный дождь с грозой.

В Киеве температура достигнет 33 градусов тепла, без осадков.

Какая будет погода в течение недели — читайте в нашей новости.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
414
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация