Как изменится погода в Украине сегодня, 18 февраля

В Украине в воскресенье 18 февраля ожидается облачная погода с прояснениями. Прогнозируется небольшой дождь и мокрый снег, в южной части утром местами туман.

Об этом сообщает Украинский гидрометеоцентр.

Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха +1...+6℃, на юге страны и на Закарпатье +5...+10℃.

На Киевщине и столице будет облачно с прояснениями. Возможен дождь и мокрый снег.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха по области +1...+6℃, в Киеве +3...+5℃.

Ранее синоптик сообщил, что с 15 февраля в Украину снова придет похолодание.

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