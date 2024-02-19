Как изменится погода в Украине сегодня, 19 февраля

Осадков в понедельник не ожидается.

Сегодня, 19 февраля, в Украине ожидается пасмурная погода без осадков.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

В Киеве облачно, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-4 м/с. Температура воздуха днем -2...0°С.

В центре осадков не ожидается. Ветер будет переменных направлений 3-6 м/с. Температура воздуха 0...+2°С, на Полтавщине -2...0°С.

В западном регионе без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 м/с, температура в большинстве западных областей +2...4°С, Ивано-Франковской и Закарпатье +5...+7°С.

Переменную облачность прогнозируют синоптики на севере Украины. Ветер будет переменных направлений 3-6 м/с. Температура -3...+1°С.

В восточном регионе пасмурно, без осадков. Столбики термометра покажут -2...+1°С.

В южных областях облачно с прояснениями. Без осадков, только в Крыму возможен небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 2-6 м/с. Температура воздуха +1...+5°С.

Ранее синоптик сообщил, что с 15 февраля в Украину снова придет похолодание.

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