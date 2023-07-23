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Как изменится погода в Украине сегодня, 23 июля

Как изменится погода в Украине сегодня, 23 июля

В Украине ожидается комфортная температура / Фото: Associated Press

В некоторых регионах пройдут дожди.

В воскресенье, 23 июля, в Украине ожидается переменная облачность. На востоке и юго-востоке страны возможны небольшие, а местами умеренные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.

Об этом сообщает Украинский гидрометеоцентр.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +22...+27℃, в южной части до +30℃.

На Киевщине и столице будет переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют.

Ветер ожидается северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха по области +22...+27℃, в Киеве +22...+24℃.

Какая будет погода в Украине до конца июля — читайте в новости.

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