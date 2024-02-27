Как изменится погода в Украине сегодня, 27 февраля

Сегодня, 27 февраля, в Украине осадков не ожидается.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Ветер юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура в западных, Житомирской, Винницкой областях днем будет +11...16°С. На остальной территории страны будет в пределах +5...10°С, а в Одесской области и в Крыму до +14°С.

В Киеве синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура днем будет колебаться от +5 до +10°С. В столице столбики термометров покажут +7...9°С.

Ранее синоптики сообщили, что погода в Украине в начале весны может быть неустойчивой.

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