Как изменится погода в Украине сегодня, 9 марта

Осадков в субботу не ожидается.

В субботу, 9 марта, в Украине прогнозируют облачную погоду с прояснениями.

Об этом сообщает Украинский гидрометеоцентр.

Осадков не ожидается, только в Крыму местами пройдет небольшой дождь.

В западных областях утром местами туман. Ветер преимущественно северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха +2...+7℃. В Закарпатье, Прикарпатье и юге Одесчины до +10℃, в Карпатах днем около 0℃.

В Киевской области и в столице будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха по области +2...+7℃, в Киеве +4...+6℃.

Ранее синоптики сообщили, что со следующей недели в Украину придет похолодание.

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