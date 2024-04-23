Как изменится погода в Украине в ближайшее время: прогноз синоптиков на 23-26 апреля

В течение недели в Украину будут поступать атмосферные фронты с юго-запада.

В Украине на этой неделе ожидается чередование дождливой и солнечной погоды. С середины недели ожидается некоторое повышение температуры.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Так, во вторник, 23 апреля, днем без осадков. На юге и юго-западе страны ночью и утром местами туман, температура ночью 1-8° тепла.

В западных областях на поверхности грунта заморозки 0-3°, температура днем 11-16° тепла, на юго-востоке страны до 20°.

В среду, 24 апреля и в четверг, 25 апреля, на Правобережье пройдут дожди; в большинстве областей местами порывы ветра 15-20 м/с; температура ночью 8-13°, днем 17-24°. В западных и северных областях ночью 4-9°, днем 10-15°.

На высокогорье Карпат временами мокрый снег; температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

В пятницу, 26 апреля, преимущественно без осадков, ночью в северных и восточных, днем в западных областях местами небольшой дождь; температура в западных областях ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 9-15° тепла. На востоке и юго-востоке страны ночью 8-13°, днем 15-21°, на остальной территории ночью 4-10° тепла, днем 12-18°.

Напомним, метеоролог рассказала, каким будет лето-2024.

Читайте также: